Consiliul Judeţean Galați anunță începerea construcției unui spital nou în municipiul Tecuci / Investiția costă 39 de milioane de zero

Consiliul Judeţean (CJ) Galaţi construieşte cu fonduri proprii în valoare de peste 39 de milioane de euro un spital nou în municipiul Tecuci, iar lucrările la noul obiectiv au început deja, a informat, marţi, instituţia administrativă, transmite Agerpres.

„Au început lucrările la noul spital de la Tecuci. Este vorba despre o clădire construită de la zero, de peste 10.000 de mp suprafaţă desfăşurată. Valoarea totală a investiţiei este de 192.252.467 de lei (39 de milioane de euro), fonduri din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi”, se arată într-un comunicat de presă remis marţi de CJ Galaţi.

Clădirea principală a Spitalului Municipal „Anton Cincu” din Tecuci are peste 120 de ani vechime, saloane au 6-8 paturi, imobilul nu are subsol şi nu mai corespunde normelor tehnice şi sanitare actuale.

„Am promis, m-am ţinut de cuvânt. Visul tecucenilor devine realitate. Se construieşte un spital nou la Tecuci. Asta înseamnă să-ţi pese cu adevărat de oameni, de sănătatea lor. Am alocat din bugetul propriu al Consiliului Judeţean aproape 40 de milioane de euro pentru această construcţie. Este o investiţie istorică pentru Tecuci şi nu numai. Practic, salvăm sistemul de sănătate al tecucenilor, unul care funcţionează în clădiri vechi de peste 100 de ani. De aceea am decis să construim un spital nou şi modern, fără saloane aglomerate, cu săli moderne de operaţie şi aparatură medicală de ultimă generaţie, de la RMN şi echipamente de radiologie la un nou computer tomograf. Pentru că, pentru mine, Tecuciul contează cu adevărat. Mă bucur că facem ceea ce ne-am angajat când am preluat acest spital, în februarie 2022”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea, citat în comunicat.

În noua clădire care va fi construită, saloanele vor avea câte două paturi şi toaletă proprie, iar pe fiecare etaj va exista şi câte o rezervă cu un singur pat. Noua clădire va avea 107 paturi, din care 10 pentru secţia ATI.

„Noul spital va avea o suprafaţă dublă pentru secţiile medicale faţă de ceea ce există acum, laboratoare moderne, circuite medicale, dotări, utilităţi şi finisaje la cele mai înalte standarde şi, în sfârşit, o zonă pentru spitalizarea de zi. De asemenea, vor fi amenajate patru săli moderne de operaţii şi două săli pentru intervenţii endoscopice (…) Îi mulţumesc lui Claudiu Sorin Gavril (fost prefect n.r.) pentru că a făcut tot posibilul ca spitalul să fie preluat de Consiliul Judeţean şi să construim o clădire nouă”, a precizat Costel Fotea.

În noul spital, vor funcţiona următoarele secţii medicale: parter: Zonă internări/ externări, Radiologie, Farmacie, Anatomie patologică; etaj 1: Ortopedie, Laborator Analize Medicale, Endoscopie (2 săli intervenţie) şi Spitalizare de zi; etaj 2: Medicină internă; etaj 3: Chirurgie şi ATI; etaj 4: Bloc operator; etaj 5: Zona tehnică. AGERPRES / (AS – autor: Ecaterina Ignat, editor: Marius Frăţilă)