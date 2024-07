Comunitatea UNFINISHED se întâlnește și în acest an în House of Ideas 3141 de participanți printre care un atlet de anduranță, un poet activist și un sommelier de pâine explorează tema ediției – PRAXIS (Parteneriat)

Festivalul multidisciplinar UNFINISHED, cu o comunitate de peste 20.000 de oameni, din peste 70 de țări, anunță primii speakeri pentru cea de-a noua ediție. Pianistul Faraj Suleiman, poetul Ben Okri, fondatorul platformei Slowness, Peter Conrad, Lara Schütz, sommelier de pâine, Barbara Soalheiro, fondatorul programului MESA, Alin și Tibi Ușeriu, fondatorii Via Transilvanica, Grace Boyle, artist multisenzorial, și mulți alții vor explora tema ediției – PRAXIS – și vor experimenta moduri diferite de a-și transforma gândurile în acțiuni concrete.

Anul acesta, cei 3141 de participanți se vor întâlni în perioada 27-29 septembrie, în București, la HOUSE OF IDEAS (Casa și Grădina Universitarilor), unde participarea se face doar în baza unei proces de selecție: apply.unfinished.ro

Capucine Gros, directorul artistic al festivalului, a declarat că fără prea multă intenție, temele din ultimii ani zic o poveste. În 2020, am răspuns la criza medicală provocată de pandemie cu Încredere (TRUST), apoi în 2021, după un an de introspecție, am realizat că parcurgem mult mai multe crize și că e timpul să recunoaștem că în multe aspecte ale vieții suntem în al doisprezecelea ceas (MIDNIGHT). În 2022, comunitatea UNFINISHED a început să se uite diferit la lucruri și a încercat să găsească inspirație și soluții în locuri mai puțin evidente (OFF-CENTER) ca mai apoi, în 2023, să luăm o pauză de la caruselul haotic pentru a observa și digera tot ce am învățat în acești ani în liniște (SILENCE). Anul acesta e timpul pentru acțiune, însă nu instinctivă și grăbită, ci una sistemică, pe termen lung, iar PRAXIS a fost răspunsul potrivit. PRAXIS reprezintă întruparea gândirii filozofice în acțiuni concrete. Inspirat de conceptul de praxis, tema acestui an se referă la a pune în practică ceea ce predicăm, transformând ideile noastre în eforturi de durată și cu impact.



Ce se întâmplă la UNFINISHED 2024?

Festivalul se desfășoară în București, într-o oază urbană de 4000 de mp, care cuprinde o seră istorică și o casă de patrimoniu veche de 153 de ani. Timp de trei zile, cei 3141 de participanți acceptați la festival își vor pune în practică ideile și aspirațiile prin workshop-uri, momente artistice, conversații, instalații imersive, concerte și performance-uri, dar și momente de wellbeing și mult așteptatele reuniuni în jurul mesei.

Pornit din dorința de a-i face pe oameni să înțeleagă valoarea celorlalți în viețile lor, indiferent de cât de diferiți sunt unii de ceilalți, festivalul UNFINISHED aduce sub același acoperiș invitați din diverse discipline. Monika Jiang, community builder, Adelina Toma, fondator al atelierului de slow-fashion ițe urbane, Răzvan Petri și Dan Adamescu, fondatorii Politică la minut, LaurenCelenza, designer de tehnologie și Daniel Jones, editorul rubricii Modern Love din The New York Times sunt o parte dintre invitații celei de-a noua ediții a festivalului UNFINISHED.

Cum poți participa la UNFINISHED?

Ca în fiecare an, participarea la festival costă timp și implicare. Unica modalitate de a avea acces în comunitatea UNFINISHED este prin completarea unei aplicații, în care cei interesați trebuie să povestească despre ei înșiși, despre valorile și motivația lor și despre ce aduc în festival cu prezența lor. Înscrierile s-au deschis pe www.unfinished.ro și vor fi acceptați să participe la această ediție doar 3141 de participanți.

Festivalul UNFINISHED se desfășoară sub înaltul patronaj al Parlamentului European. Mai multe detalii despre ediția de anul acesta și mai mulți speakeri sunt anunțați pe https://unfinished.ro/line-up/ și pe paginile de social media ale evenimentului.

Despre UNFINISHED

Desfășurat sub înaltul patronaj al Parlamentului European, UNFINISHED este primul festival multidisciplinar din România și a fost creat de Fundația Eidos ca o experiență în continuă evoluție. Din 2016 și până acum, Unfinished a avut peste 250 de invitați printre care co-fondatorul Pixar, Alvy Ray Smith, directorul artistic pentru linia masculină Louis Vuitton, Virgil Abloh, artista multipremiată, Marina Abramovic, strategul digital din timpul administraţiei Obama, muzicianul Nicolas Jaar și Esther Perel, cel mai cunoscut psihoterapeut specialist în relaţii de cuplu.

Despre Fundația Eidos

Fundația Eidos este o organizație non-profit cu sediul în București, România, având ca misiune susținerea și dezvoltarea durabilă a practicilor culturale inovatoare la nivel global și multidisciplinar. Eidos operează la intersecția dintre creativitate, tehnologie, filosofie și antreprenoriat, organizând evenimente, programe educaționale, cercetare experimentală și suport pentru producția proiectelor artistice. Printre evenimentele organizate de Eidos se numără festivalul multidisciplinar UNFINISHED, expoziția itinerantă World Press Photo, platforma editorială Unfinished Love Stories și dezbaterile EIDOS Talks.