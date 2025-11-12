Compozitorul Horia Moculescu a murit la vârsta de 88 de ani

Compozitorul Horia Moculescu a murit la vârsta de 88 de ani, în noaptea de marți spre miercuri, au declarat surse medicale pentru TVR Info. Informația a fost confirmată și de sursele G4Media și Mediafax.

Fiica lui Moculescu, Nidia, a declarat în urmă cu o zi că tatăl său era internat la secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI).

„Le mulțumesc tuturor pentru gândurile bune. Tata este însă la fel, se află tot internat, la ATI”, a declarat fiica artistului pentru publicația click.ro, citată de DigiFM.

Potrivit news.ro, Compozitorul Horia Moculescu este internat, în stare gravă, la Institutul ”Matei Balş”, el aflându-se în secţia de ATI, afirmă surse medicale. În vârstă de 88 de ani, el a avut în ultimii ani mai multe probleme de sănătate, fiind afectate mai multe organe.

Surse medicale au declarat pentru News.ro că Horia Moculescu a fost internat la începutul lunii noiembrie în Secţia ATI a Institutului ”Matei Balş”.

De altfel, starea de sănătate a compozitorului în vârstă de 88 de ani era fragilă, fiind afectate mai multe organe.