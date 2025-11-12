G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Compozitorul Horia Moculescu a murit la vârsta de 88 de ani

Horia Moculescu
RAZVAN LUPICA / MEDIAFAX FOTO

Compozitorul Horia Moculescu a murit la vârsta de 88 de ani

Articole12 Noi 0 comentarii

Compozitorul Horia Moculescu a murit la vârsta de 88 de ani, în noaptea de marți spre miercuri, au declarat surse medicale pentru  TVR Info. Informația a fost confirmată și de sursele G4Media și Mediafax. 

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Fiica lui Moculescu, Nidia, a declarat în urmă cu o zi că tatăl său era internat la secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI).

„Le mulțumesc tuturor pentru gândurile bune. Tata este însă la fel, se află tot internat, la ATI”, a declarat fiica artistului pentru publicația click.ro, citată de DigiFM.

Potrivit news.ro, Compozitorul Horia Moculescu este internat, în stare gravă, la Institutul ”Matei Balş”, el aflându-se în secţia de ATI, afirmă surse medicale. În vârstă de 88 de ani, el a avut în ultimii ani mai multe probleme de sănătate, fiind afectate mai multe organe.

Surse medicale au declarat pentru News.ro că Horia Moculescu a fost internat la începutul lunii noiembrie în Secţia ATI a Institutului ”Matei Balş”.

De altfel, starea de sănătate a compozitorului în vârstă de 88 de ani era fragilă, fiind afectate mai multe organe.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.