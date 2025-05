Colegiul Medicilor, după ce George Simion a spus că știe mai bine decât statul ce vaccinuri să îi facă propriului copil: Sănătatea şi vaccinarea nu trebuie să fie subiect al controverselor fără fundament

Colegiul Medicilor din România (CMR) a transmis duminică un mesaj în care subliniază că sănătatea nu trebuie să devină un subiect al controverselor fără fundament, iar vaccinarea este una dintre cele mai sigure şi eficiente metode de a ne proteja sănătate, iar sfatul medicului, al specialistului, este esenţial să fie ascultat, transmite Agerpres.

Afirmațiile Colegiului Medicilor vin după ce George Simion a pretins că statul nu știe mai bine decât părinții ce vaccinuri să le facă propriilor copii, afirmație care a fost respinsă rapid de experți pe rețelele sociale.

”Să abordăm problema ca statul să știe mai bine decât părinții este greșit. Nu știe Ciolacu sau Dan mai bine decât părinții. Nu m-am vaccinat cu vaccinul experimentat mARN și îmi voi menține poziția că eu decid ce fac și ce e mai bine pentru interesul meu și al copiilor mei. Eu și Ilinca am decis împreună ce vaccinuri îi facem lui Răducu”, a spus Simion joi la dezbaterea electorală de la Euronews.

Partidul lui Simion a depus și o moțiune simplă împotriva ministrului Sănătății pe teme legate de vaccin.

AUR și Simion au făcut constant campanie împotriva vaccinării în timpul pandemiei de Covid.

Din cauza refuzului multor părinți de a-și vaccina copiii, România are una dintre cele mai mari rate de copii bolnavi de rujeolă din Europa.

„În privinţa sănătăţii, este esenţial să fie ascultat sfatul profesionistului, al specialistului, al Medicului. Toate deciziile corecte în sănătate trebuie să se bazeze pe ştiinţă, pe expertiză medicală şi, mai ales, pe medicina bazată pe dovezi. Acestea sunt fundamentele unei practici responsabile şi ale unei societăţi care îşi protejează sănătatea în mod sustenabil. Sănătatea publică nu trebuie să devină un subiect al controverselor fără fundament. Deciziile care influenţează sănătatea colectivă trebuie luate cu echilibru şi pe baza expertizei medicale, nu în funcţie de interese conjuncturale sau de opinii fără susţinere ştiinţifică. Vaccinarea este una dintre cele mai sigure şi eficiente metode de a ne proteja sănătatea. A prevenit milioane de îmbolnăviri şi a salvat nenumărate vieţi”, se afirmă în mesajul CMR, postat pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, CMR arată că „încrederea în profesioniştii din sănătate şi în sistemul public de sănătate este esenţială”, iar ţara noastră are nevoie şi de educaţie pentru sănătate.

„Doar prin medicină bazată pe dovezi, dialog deschis, comunicare corectă, profesionalism, responsabilitate şi sprijin instituţional putem proteja sănătatea publică şi putem preveni revenirea unor riscuri demult ţinute sub control. România are nevoie de educaţie pentru sănătate. România are nevoie de o societate care să înţeleagă că medicina se bazează pe dovezi medicale, cele pe care le avem la acel moment, nu pe presupuneri. Vocea medicilor trebuie ascultată în ceea ce priveşte sănătatea. Colegiul Medicilor din România va continua să fie o voce activă în susţinerea politicilor de sănătate publică responsabile şi eficiente, să apere rolul medicului în comunitate şi să promoveze colaborarea între toţi actorii implicaţi în protejarea vieţii şi a sănătăţii cetăţenilor. Sănătatea nu este un subiect de controversă, este un drept, dar şi o datorie pe care o avem faţă de noi înşine şi faţă de ceilalţi!”, se mai menţionează în mesajul transmis duminică de Colegiul Medicilor din România.

Partidele extremiste AUR, condus de George Simion, POT, condus de Anamaria Gavrilă și SOS România, condus de Diana Șoșoacă, au depus miercuri la Parlament o moțiune prin care cer demisia ministrului Sănătății Alexandru Rafila pentru „gestionarea iresponsabilă a politicii de vaccinare”.

În moțiune, cele trei partide critică campaniile dedicate informații pentru vaccinul anti-HPV, considerate de partidele extremiste „agresive” precum și formula actuală a vaccinului ROR, despre care aceștia susțin că „ar avea riscuri ascunse”.