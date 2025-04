Coincidența curioasă a echipei de fotbal Avellino, care promovează la fiecare moarte a unui papă

Clubul Avellino 1912 a obținut sâmbăta trecută, pe 19 aprilie, promovarea sa în Serie B, a doua categorie a fotbalului italian, cu doar două zile înainte de moartea Papei Francisc, la vârsta de 88 de ani, o coincidență curioasă care s-a repetat cu echipa din regiunea Campania (sudul țării) de șase ori în istoria sa, începând din 1958, informează EFE, conform Agerpres.

Avellino nu numai că a „înviat” la fiecare moarte a unui papă (sau demisie, cum a fost cazul lui Benedict al XVI-lea în 2013), dar de fiecare dată când un papă a decedat sau a renunțat a fost un an de promovare.

De altfel, clubul din sudul țării a cunoscut și alte succese în care nu au existat morți sau demisii papale: în anii 1949, 1973, 1995, 2003, 2007, 2010, 2011 și 2019.

Cu toate acestea, în cei șase ani în care s-a petrecut această coincidență curioasă, numele clubului a dominat, ca și cu această ocazie, o bună parte din știrile sportive italiene sau rețelele sociale de când există.

Prima dată s-a întâmplat în 1958, când Papa Pius al XII-lea a murit și echipa a promovat în Serie C. După doar cinci ani, la moartea lui Ioan al XXIII-lea, în 1963, Avellino și-a semnat revenirea în Serie C, după ce retrogradase în 1962.

În 1978, anul în care au murit Paul al VI-lea și Ioan Paul I, Avellino a obținut cel mai mare succes al său: singura sa promovare în Serie A.

A patra oară a fost odată cu moartea polonezului Karol Wojtyla, Papa Ioan Paul al II-lea, în 2005, an în care a promovat în Serie B.

În 2013, deși niciun Papă nu a decedat, dar germanul Joseph Ratzinger și-a prezentat demisia, iar Avellino a promovat în Serie B.

Ultima dată, cea mai recentă din istoria acestei curioase coincidențe, a fost sâmbăta trecută, când și-a confirmat revenirea în Serie B cu doar două zile înainte moartea argentinianului Jorge Bergoglio, care semnase tricoul echipei cu doar câteva luni înainte.

Promovările Avellino legate de schimbările de la Vatican

🇮🇹💚 This is how Avellino celebrated promotion to Serie B! 🤯🎇

They were previously in Serie A for ten consecutive seasons, from 1978–1979 to 1987–1988. pic.twitter.com/Hj4Mm5kbkd

— EuroFoot (@eurofootcom) April 22, 2025