Coechipierul lui Max Verstappen de la RedBull din 2025 va fi stabilit de sponsori

Sergio Perez a avut parte de un sezon cenușiu în Formula 1, evoluțiile acestuia fiind departe de așteptările echipei. Cu toate acestea, surse din interiorul Marelui Circ vorbesc despre faptul că mexicanul va pilota monopostul celor de la RedBull și în 2025.

„Checo” s-a chinuit tot sezonul să se afle în lupta pentru primele locuri, dar evoluțiile sale au fost modeste.

Nu este loc întâmplător faptul că mexicanul se găsește doar pe locul 8 în clasamentul general al piloților, în timp ce Max Vestappen este tot mai aproape de al patrulea titlu mondial consecutiv.

În ultimele luni au fost fost vehiculate numele unor piloți din care să-i fie ales lui Max Verstappen următorul coechipier, dar până la urmă varianta care are cele mai mari șanse este aceea cu Perez în monopostul celor de la RedBull și în 2025.

Conform Marca, mai mulți sponsori pentru 2025, care au legătură într-o formă sau alta cu Sergio Perez, vor apărea la RedBull.

„Numele noului sponsor nu este momentan cunoscut, dar el s-ar alătura celor de la Claro, Telcel și Infinitum. Toate fac parte din grupul miliardarului Carlos Slim, cel care este un mare susținător al compatriotului său”, se precizează conform sursei citate.

Alți sponsori legați de numele lui Sergio sunt Banorte, ESPN, Jalisco și Uber.

„Aceste sponsorizări sunt legate exclusiv de numele pilotului și tot exclusiv de faptul că el va rămâne în monopostul celor de la RedBull. În caz contrar, ar abandona investiția și ar merge la o nouă destinație”, au adăugat cei de la Marca.

Surse din piață vorbesc despre faptul că sponsorii îi plătesc salariul de aproximativ zece milioane de dolari al lui „Checo” și lasă mai departe și alte 30 de milioane de dolari în conturile echipei austriece.

Ultima decizie aparține echipei, iar Christian Horner trebuie să facă, mai devreme sau mai târziu, un anunț oficial în legătură cu coechipierul lui Max Verstappen pentru sezonul 2025.

Sergio are însă o bază solidă de sponsori, iar cel mai probabil are toate șansele să piloteze monopostul RedBull și în viitorul sezon al Formulei 1.

NAHHHH

According to Marca, Sergio Perez WILL be driving for Red Bull next year, and Christian Horner has given the ‘OK’ to Mexican Sponsors for 2025 🤣

He can’t keep getting away with this 😭 pic.twitter.com/mVQhOJakYi

— Formula God (@formula1god) November 11, 2024