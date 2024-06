Cod QR pe piatra de mormânt: o afacere dezvoltată în România de doi studenți / După scanarea codului se pot vedea pe mobil imagini din viața decedatului / Fiecare cod poate stoca până la 100 de fișiere media

Echipa ”Soul Star”, formată din doi studenți din București, creează videoclipuri stocate pe coduri QR, în amintirea celor răposați, relatează Ziarul de Iași.

Ideea business-ului este inspirată din străinătate, iar un astfel de cod costă în România 125 de lei.

”Deocamdată operăm fără un sediu fizic și nu avem angajați. Noi ne ocupăm de toate aspectele afacerii, de la generarea QR codurilor și gravarea plăcuțelor, până la gestionarea comenzilor și relațiile cu clienții. Investiția inițială a fost una modestă, axându-ne pe achiziționarea echipamentelor necesare pentru gravarea plăcuțelor și dezvoltarea platformei online. Am preferat să investim gradual, pe măsură ce am primit feedback și am identificat nevoile pieței”, susțin cei doi antreprenori.

Procesul de creare a unui asemenea produs începe cu constituirea individuală a fiecărui cod QR, personalizat pentru fiecare persoană în parte.

”După ce generăm codul, îl gravăm pe plăcuțe din aluminiu sau PVC de înaltă calitate. Clientul primește QR codul și are posibilitatea de a încărca pozele și videoclipurile dorite prin scanarea acestuia. Astfel, amintirile sunt păstrate într-un mod accesibil și durabil”, a subliniat studentul.

Codul QR poate conține atât poze, cât și videoclipuri. Fiecare cod poate stoca până la 100 de fișiere media, oferind suficient spațiu pentru amintirile cele mai prețioase ale clienților.