G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Cod galben de furtună pentru judeţele Arad şi Bihor

nori ploaie cod galben vijelie innorat bucuresti2
sursa foto: Cititor G4Media

Cod galben de furtună pentru judeţele Arad şi Bihor

Articole7 Sep 0 comentarii

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, duminică, o atenţionare nowcasting Cod galben de averse torenţiale şi grindină pentru localităţi din judeţele Arad şi Bihor, valabilă în ora următoare, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Potrivit ANM, în intervalul orar 10:30 – 11:30, în judeţul Arad, în localităţile Apateu, Sintea Mare, Mişca, Şepreuş, şi în judeţul Bihor, în Tinca, Batăr, Ciumeghiu, Tulca, Husasău de Tinca, Mădăraş şi Gepiu, se vor semnala averse torenţiale care vor acumula 15 – 25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50 – 60 km/h), grindină de mici dimensiuni (1 – 2 cm).

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.