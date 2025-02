Coco Gauff, una din marile favorite, eliminată surprinzător în turul doi de la WTA Doha

Coco Gauff, a treia favorită a întrecerii, a fost eliminată neașteptat marți în turul al doilea al turneului de categorie WTA 1000 de la Doha.

Campioană de Grand Slam la US Open în 2023, Gauff a fost învinsă de Marta Kostyuk, partenera de la dublu a Gabrielei Ruse.

Locul 21 mondial, Marta a câștigat în două seturi, scor 6-2, 7-5. Partida a durat 74 de minute.

Americanca a avut procentaje slabe cu serviciul (59% puncte câștigate pe primul și 33% pe al doilea), de aici plecând de altfel marile sale probleme contra Martei.

Kostyuk a prins o zi foarte bună, iar jocul său de la retur a înclinat până la urmă balanța în favoarea sa.

Este a doua victorie pe care sportiva din Ucraina o reușește împotriva americancei: scorul la general îi este în continuare favorabil lui Gauff: 3-2.

În optimi, Marta va juca cu învingătoarea partidei dintre polonezele Magda Linette (36 WTA) și Magdalena Frech (28 WTA).

Marta Kostyuk gets a fantastic win over Coco Gauff 6-2, 7-5 to reach the last 16 in Doha.

Gauff served for the second set. pic.twitter.com/wAdF6FcOKx

— José Morgado (@josemorgado) February 11, 2025