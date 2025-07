Clubul de fotbal Gloria Buzău se va desființa după ce a consumat zeci de milioane de lei din bani publici

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

FC Buzău, club care a evoluat în sezonul trecut sub denumirea de Gloria Buzău, va fi desfiinţat, a anunţat conducerea Consiliului Judeţean (CJ) Buzău, după retrogradarea din Superliga de fotbal, insuccesul fiind pus pe seama unui management defectuos, dar şi a calităţii prestaţiilor unor jucătorii străini, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În cadrul unei conferinţe de presă organizată marţi, conducerea CJ Buzău a anunţat că echipa FC Buzău va fi desfiinţată, în contextul în care datoriile nu-i mai permit să evolueze în Liga a II-a.

Gazeta Sporturilor a scris că echipa din fieful fostului premier PSD Marcel Ciolacu este cel mai elocvent exemplu de risipă a banilor contribuabilor . Consiliul Județean și Primăria au investit în Gloria Buzău, în această ediție de campionat nu mai puțin de 3 milioane de euro.

Cifrele cresc covârșitor raportat la perioada 2021-2025: nu mai puțin de 7 milioane de euro au investit autoritățile locale din bani publici în proiectul sosrtit eșecului.

„FC Buzău, un club înfiinţat în anul 2016 de către Primăria Municipiului Buzău, care a promovat în Liga a II-a, după ce au promovat un an nu au avut drept de promovare în Liga I. S-a decis apoi să fie o asociere între Primăria Buzău, CJ, reprezentanţii clubului FC Buzău şi o societate privată pentru a avea o echipă care să promoveze în Liga I, ceea ce s-a şi întâmplat. Până am promovat în Liga I, lucrurile au decurs bine pentru că am avut o promovare rapidă, după aceea managementul defectuos la club a condus astăzi ca FC Buzău, cu sintagma Gloria, să ajungă în pragul desfiinţării. După retrogradare s-au înscris la Liga a II-a, CJ nu mai putea susţine FC Buzău pentru că am mers pe Legea 69 a sportului de performanţă şi pentru neîndeplinirea obiectivului, nu mai puteam susţine. Primăria Buzău din lipsă de fonduri a decis să nu mai susţină, iar mediul privat care nu a venit cu niciun aport în sezonul 2025-2026, am înţeles că vor să iasă din această asociere şi în acest sens FC Buzău se va desfiinţa. Având foarte multe datorii va ajunge cu siguranţă pe mâna unui executor judecătoresc şi apoi tot ce mai aveau ca patrimoniu să fie scos la licitaţie pentru achitarea datoriilor”, a declarat preşedintele interimar al CJ Buzău, Adrian Petre.

Pe lângă managementul defectuos al clubului, conducerea CJ a identificat şi o slabă prestaţie a unor jucători.

„Dacă jucătorii străini erau serioşi, puteam să scăpăm de retrogradare şi nu ajungeam în situaţia asta. Din punctul meu de vedere, managementul clubului a fost defectuos, iar cei care s-au ocupat de destinul acestui club să vină să răspundă în faţa suporterilor buzoieni”, a subliniat Adrian Petre.

CJ Buzău a anunţat că va susţine însă echipa de fotbal Metalul, care a promovat de-a lungul timpului din Liga a IV-a până la Liga a II-a, astfel încât să poată evolua în viitor în prima ligă a fotbalului românesc.