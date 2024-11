Clément Noël obține a doua victorie consecutivă la Campionatul Mondial de schi alpin masculin în slalomul de la Gurgl

După ce a câștigat weekendul trecut la Levi (Finlanda), Clément Noël a repetat performanța duminică în slalomul de la Gurgl (Austria). Cu o primă manșă aproape perfectă, în care doar norvegianul Atle Lie McGrath și colegul său de echipă Steven Amiez au reușit să termine sub un minut, Noël a reușit să-și transforme avantajul în a doua manșă.

Foarte inconstant sezonul trecut, încheiat fără nicio victorie, campionul olimpic tocmai a bifat al doilea succes consecutiv în Cupa Mondială (al 12-lea din carieră), performanță pe care a mai reușit-o o singură dată în carieră, în 2019, cu o frumoasă succesiune de victorii la Wengen și apoi la Kitzbühel.

Clement Noel WINS the slalom in Gurgl! 🥇⛷️

What a recovery from the Frenchman! 👏#fisalpine pic.twitter.com/sA9MmGrpGI

