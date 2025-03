Claudia Pechstein, multiplă campioană olimpică la patinaj viteză, și-a anunțat retragerea la 53 de ani

Patinatoarea Claudia Pechstein, cea mai de succes sportivă germană la Jocurile Olimpice de iarnă, cu nouă medalii, dintre care cinci de aur, și-a anunțat retragerea, luni, la 53 de ani, scrie DPA, conform Agerpres.

Anunțul intervine la 11 zile după ce Pechstein a ajuns la o înțelegere financiară cu Federația Internațională de Patinaj (ISU), într-un caz de dopaj vechi de 16 ani și care a răzbit până la Curtea Constituțională a Germaniei.

„Este suficient acum. Întotdeauna am spus că atunci când totul se va termina, eu m-aș opri. Așa că acum pot să-mi agăț patinele (în cui) și să mă opresc”, a spus Pechstein într-o conferință de presă.

În viitor, germanca își dorește să continue ca antrenor și consultant: „Voi fi în continuare pe gheață, dar nu ca sportivă”.

Claudia Pechstein a fost suspendată doi ani în 2009 din cauza valorilor suspicioase din pașaportul ei biologic.

Patinatoarea, cu șase titluri mondiale și trei europene în palmares, nu a picat niciodată un test antidoping și a spus că testele care au arătat niveluri crescute de reticulocite, au fost rezultatul unei anemii de sânge, afecțiune numită sferocitoză și pe care a moștenit-o de la tatăl ei.

După ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a confirmat în 2011 sancțiunea de la ISU, Pechstein a recurs a instanțele civile germane.

Un tribunal regional din Munchen a sugerat în octombrie o înțelegere, după ce cazul a fost retrimis spre judecare după nouă ani ca urmare a unei decizii din 2022 a Curții Constituționale a Germaniei.

În acțiunea sa, Pechstein a dat în judecată ISU pentru compensații și daune de 8,4 milioane de euro. Ea a susținut că sancțiunea impusă pentru nivelurile sanguine suspecte din pașaportul ei biologic a fost nedreaptă.

ISU a comunicat recent că Pechstein și tatăl ei au fost supuși unor teste la un spital elvețian, unde s-a stabilit că „doamna Pechstein are o formă ușoară de stomatocitoză ereditară deshidratată (DHS)”.

Cele două părți au ajuns până la urmă la un acord, dar nu vor face vreun comentariu suplimentar cu privire la înțelegerea financiară.

