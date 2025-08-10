Clădiri prăbuşite şi răniţi în urma cutremurului din vestul Turciei

Cel puţin zece clădiri s-au prăbuşit şi un număr neprecizat de persoane sunt rănite în urma cutremurului cu magnitudinea de 6,1 care a avut loc duminică seară în vestul Turciei, au anunţat autorităţile, transmit agenţiile AFP şi EFE, conform Agerpres.

Seismul s-a produs la ora locală 19:53 în provincia Balikesir, având epicentrul în zona oraşului Sindirgi, la circa 200 de kilometri distanţă de cel mai mare oraş al Turciei, Istanbul, şi a fost resimţit în mai multe provincii ale ţării.

„Zece clădiri s-au prăbuşit în districtul nostru. Am reuşit să salvăm patru persoane care se aflau într-o clădire prăbuşită şi încercăm să salvăm alte două. Farmacia aflată la parterul clădirii a fost complet distrusă. Sunt clădiri prăbuşite în multe cartiere. Nu am primit informaţii din mai multe locuri”, a declarat presei primarul oraşului Sindirgi, Serkan Sak.

Ministrul turc de Interne, Ali Yerlikaya, a declarat la rândul său că echipele de salvare încearcă să ajungă la persoanele prinse sub dărâmături.

Bilanţul provizoriu al victimelor comunicat de autorităţi este de patru răniţi, dar niciunul în stare gravă.

Potrivit Agenţiei turce pentru gestionarea dezastrelor (AFAD), cutremurul a avut loc la o adâncime de 11 kilometri, iar Centrul German de Cercetare Geoştiinţifică (GFZ) a înregistrat magnitudinea seismului la 6,19, la o adâncime de 10 km.

Seismul a fost resimţit pe o rază extinsă, inclusiv în oraşe importante precum Istanbul, Izmir, Bursa şi Kocaeli, iar în ora următoare au fost înregistrate şase replici cu magnitudinea mai mare de 4.

Guvernatorul Istanbulului, Davut Gul, a declarat că nu au fost semnalate pagube majore sau victime în metropola turcă.