Ciprian Ciucu: Ilie Bolojan nu îi va cere demisia lui Klaus Iohannis, dar dacă acesta va demisiona Bolojan va fi un președinte corect

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL, a declarat că președintele PNL Ilie Bolojan nu îi va cere lui Klaus Iohannis să demisioneze din funcția de președinte. Ciucu a adăgat însă că dacă Iohannis va demisiona, Bolojan este pregătit să preia funcția interimară și va fi un președinte corect.

„Nu spun că domnul Klaus Iohannis trebuie să plece, să-și dea demisia și să vină domnul Bolojan, ci ceea ce spun, în ipoteza dumneavoastră, că dacă domnul Iohannis și-ar da demisia, domnul Bolojan o să fie un președinte bun, corect, prezent și foarte responsabil”, a declarat Ciprian Ciucu la Digi24.

Mandatul lui Klaus Iohannis la Cotroceni a fost prelungit printr-o decizie a Curții Constituționale. În ipoteza unei demisii a lui Iohannis, președinte interimar ar deveni președintele Senatului, adică Ilie Bolojan.

Liderul PNL susține că președintele interimar al PNL nu va cere demisia șefului statului. Însă, dacă ar exista varianta în care Bolojan să ajungă președinte interimar, acesta „s-a născut pregătit”.

„Din câte îl știu eu pe domnul Bolojan, dânsul nu va face vreodată vreun astfel de gest, să-i ceară cuiva o demisie. La cum îl știu eu pe domnul Bolojan, l-am cunoscut și cum am colaborat, s-a născut pregătit”, a adăugat acesta.

De asemenea, Ciprian Ciucu susține că Ilie Bolojan are o carieră lungă în politică, atât națională și cea locală, și are un CV curat. „Așa cum îl cunosc, nu știu care este opțiunea domniei sale, dar va fi forțat, nu va putea să fugă de o astfel de responsabilitate în eventualitatea ipotezei pe care dvs ați lansat-o. Omul acesta are totuși 30 de ani de politică, nu vine cu ideea „sunt un politician nou”, deci are 30 de ani de politică în spate, inclusiv în funcții guvernamentale, este o persoană credibilă, legitimă, fără scandaluri de corupție la activ. A avut rezultate demonstrate, și la nivel de oraș, și la nivel de consiliu județean. Nu cred că există poziție – mă refer la poziție executivă – pentru care domnul Bolojan să nu fie pregătit”, susține Ciprian Ciucu.