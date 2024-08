Ciolacu susține că nu există un tandem cu Ciucă: Românii vor decide cine va fi preşedintele ţării şi cine va fi şi viitorul prim-ministru

Românii vor decide cine va fi preşedintele ţării şi cine va fi şi viitorul prim-ministru, a declarat joi la Bruxelles premierul Marcel Ciolacu, potrivit Agerpres. El a fost întrebat, într-o conferinţă de presă, dacă în cazul în care va ajunge să concureze în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale cu Nicolae Ciucă mai există discuţia privind un tandem în funcţie de cel care câştigă prezidenţialele să-l numească pe celălalt premier.

„Nu, am văzut ce a însemnat. Avem un preşedinte care şi-a dorit guvernul său, fără să ţină cont de voinţa românilor. A rezultat timp de opt luni o struţo-cămilă, un guvern de dreapta mai mult decât dezastruos, la care trebuie să îndreptăm şi în acest moment anumite lucruri, inclusiv în PNRR. Dacă vreţi, vă pot detalia toate tâmpeniile trecute şi toată abordarea neprofesionistă şi secretă când au făcut acest PNRR. Nu. Cred că românii vor decide cine va fi şi preşedintele României şi cine va fi şi viitorul prim-ministru”, a explicat Marcel Ciolacu.

El a menţionat că nu a avut o discuţie cu liderul PNL pe acest subiect. Mai întâi, a amintit Ciolacu, este necesar să obţină votul de susţinere al colegilor din PSD pentru candidatura la prezidenţiale la Congresul de sâmbătă al partidului.

„Nu am avut… Eu am mai spus, nu-i nici prima, nici ultima oară când o spun, să ştiţi că, ca şi profil, eu sunt un om foarte simplu. Lucrurile despre care m-aţi întrebat deja sunt mult prea sofisticate pentru mine, chiar şi politic. Nu am nicio înţelegere cu nimeni. Voi candida dacă colegii mei îmi vor acorda votul sâmbătă, mergem mai departe şi pe urmă vedem, pâş, pâş, pâş, aşa”, a susţinut liderul PSD.