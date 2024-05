Ciolacu: Președintele Erdogan este un lider cu viziune care a știut întotdeauna care îi sunt prietenii adevărați, iar România a răspuns pe măsură / Vizăm o cooperare mai strânsă a industriilor de apărare

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marți, la Ankara, că președintele Turciei Recep Tayyp Erdogan este un lider cu viziune care a știut întotdeauna care îi sunt prietenii adevărați, iar România a răspuns pe măsură. Ciolacu a menționat că Turcia este principalul partener economic al României din afara UE și a vorbit despre interesul comun de a devolta aceste relații. România vizează în primul rând o cooperare mai strânsă a industriilor de apărare.

„Firmele românești de profil au demonstrat deja că pot face față solicitărilor în ceea ce privește producția de pulberi, obuze, armament și diverse componente specifice. Avem contracte solide cu partea turcă în ceea ce privește dronele Bayraktar și autovehiculele tactice blindate Otokar, dar consider că putem stabili o formulă de parteneriat prin care să realizăm acel transfer tehnologic și de know how prin care companiile românești să poată produce în România aceste componente”, a afirmat premierul Ciolacu în declarația de presă susținută alături de președintele Erdogan, după ședința comună a celor două Guverne.

Un alt domeniu economic important de cooperare este cel al energiei.

„Turcia este una dintre principalele noastre opțiuni pentru aprovizionarea cu gaze, fie din Caucaz, fie prin stații de LNG. În același timp, țările noastre sunt și producători de gaze și dispun de avantaje certe pe harta rutelor viitorului. Astfel, am agreat constituirea unui Grup de lucru comun România-Turcia, care să evalueze posibilitățile prin care putem dezvolta cooperarea și în domeniul conectivității, dar și în domeniul energiei regenerabile și a celei nucleare”, a precizat Marcel Ciolacu.

Premierul român a precizat că viitoarea ședință de guverne comună va avea loc în România: „Îmi doresc, domnule Președinte, să vă avem în scurt timp oaspete la București, alături de miniștrii dumneavoastră, pentru a organiza următoarea reuniune a guvernelor noastre”.

Declarația integrală a premierului Marcel Ciolacu:

Mă bucur să fiu la Ankara, alături de colegii mei din Guvernul României, și vreau să îi mulțumesc domnului președinte Erdogan pentru această invitație.

Cu siguranță, astăzi asistăm la cel mai important moment în relația dintre România și Turcia de la stabilirea Parteneriatului Strategic dintre țările noastre în 2011. Și spun acest lucru, pentru că, prin formalizarea Consiliului de Cooperare Strategică la Nivel Înalt, am putut practic să organizăm prima ședință comună de guvern dintre România și Turcia.

Este un mare pas înainte, un pas care va apropia și mai mult statele și națiunile noastre, atât în plan strategic, cât și economic și social. Și aici aș vrea să îl felicit pe domnul președinte Erdogan pentru această inițiativă!

Suntem onorați că România își capătă astfel locul binemeritat și este recunoscută oficial ca o țară de interes principal pentru Turcia.

De altfel, președintele Erdogan este un lider cu viziune care a știut întotdeauna care îi sunt prietenii adevărați. Iar România a răspuns pe măsură, astfel încât astăzi vorbim de Turcia ca fiind principalul nostru partener economic pe care îl avem în afara UE, de unul dintre aliații noștri cei mai importanți în NATO, un partener strategic în plan regional și un bun vecin și prieten.

Și insist pe ideea de prietenie, pentru că, dincolo de orice, cred că asta a legat cel mai mult națiunile noastre de-a lungul timpului. Atunci când a fost nevoie, România a răspuns prezent și a fost alături de Turcia.

Anul trecut, după acel cutremur cumplit, românii au fost aici din primele clipe și au ajutat la salvarea de vieți omenești. Astfel de momente de solidaritate profundă ne aduc astăzi în punctul de a vorbi despre o dezvoltare fără precedent a relațiilor dintre statele noastre.

Doamnelor și domnilor,

Vreau să îi mulțumesc, la rândul meu, președintelui Erdogan pentru gestul deosebit pe care l-a făcut față de cetățenii români. Prin decizia de astăzi, românii care vor dori să călătorească în Turcia o vor putea face doar cu buletinul, nemaifiind nevoie de pașaport. Știm foarte bine că mulți români preferă Turcia ca destinație turistică și cred că acest lucru va ajuta foarte mult.

O altă decizie foarte importantă de mare impact pentru fermierii români se referă la reluarea exporturilor și tranzitului cu carne și animale vii în Turcia. Este o oportunitate uriașă pentru producătorii români de a avea acces la o piață imensă, dar în același timp vor putea stabili rute comerciale solide și cu alte zone de interes din regiune și Orientul Mijlociu.

Avem nevoie de astfel de măsuri pentru a ne atinge obiectivele ambițioase pe care ni le-am propus în plan economic. Am depășit anul trecut 10 miliarde de dolari în ceea ce privește schimburile economice, dar împreună ne-am stabilit o țintă ambițioasă de 15 miliarde de dolari pe care să o bifăm în următorii ani.

Iar acest lucru îl putem face doar dacă vom continua să încurajăm prezența companiilor turcești pe piața din România, în oglindă cu o reprezentare mai solidă a firmelor românești în Turcia.

În mod special, aș dori să menționez două domenii de interes major pentru România. Primul vizează o cooperare mai strânsă la nivelul industriilor noastre de apărare. Firmele românești de profil au demonstrat deja că pot face față solicitărilor în ceea ce privește producția de pulberi, obuze, armament și diverse componente specifice. Avem contracte solide cu partea turcă în ceea ce privește dronele Bayraktar și autovehiculele tactice blindate Otokar, dar consider că putem stabili o formulă de parteneriat prin care să realizăm acel transfer tehnologic și de know how prin care companiile românești să poată produce în România aceste componente.

În al doilea rând, am discutat astăzi cu domnul președinte Erdogan despre oportunitățile uriașe pe care le avem în domeniul energiei. Turcia este una dintre principalele noastre opțiuni pentru aprovizionarea cu gaze, fie din Caucaz, fie prin stații de LNG. În același timp, țările noastre sunt și producători de gaze și dispun de avantaje certe pe harta rutelor viitorului. Astfel, am agreat constituirea unui Grup de lucru comun România-Turcia, care să evalueze posibilitățile prin care putem dezvolta cooperarea și în domeniul conectivității, dar și în domeniul energiei regenerabile și a celei nucleare.

Doamnelor și domnilor,

Atât România, cât și Turcia au investiții importante în energie în Marea Neagră. De aceea, este foarte important ca țările noastre să acționeze împreună pentru asigurarea securității în Marea Neagră și protejarea acestor investiții.

În acest sens, vreau să salut faptul că, în scurt timp, va fi operaționalizată acțiunea de deminare în Marea Neagră, desfășurată în comun de forțele navale din România, Turcia și Bulgaria. Este pentru prima dată când aliații riverani la Marea Neagră iau decizia de a rezolva în comun o gravă problemă de securitate și de siguranță a transportului naval.

De altfel, contribuția Turciei la securitatea regională a fost esențială și aici vreau să îl felicit pe domnul președinte Erdogan pentru leadership-ul și viziunea de care a dat dovadă. Eforturile remarcabile ale Turciei au făcut posibilă acea înțelegere de tranzit a cerealelor ucrainene prin Marea Neagră, acest efort fiind ulterior preluat de către România. Îmi doresc ca România și Turcia să acționeze în continuare împreună, atât în ceea ce privește asistența acordată Ucrainei, cât și în ceea ce va însemna implicarea în reconstrucția după război.

Am discutat cu domnul Președinte și situația din Orientul Mijlociu și suntem de acord că în Gaza ne confruntăm cu o tragedie umană. Este datoria noastră, ca oameni în primul rând, să asigurăm asistența umanitară în Fâșia Gaza și să contribuim la stoparea pierderilor de vieți omenești în rândul populației civile.

De asemenea, l-am asigurat pe domnul președinte Erdogan că România va continua să faciliteze dialogul dintre Turcia și Uniunea Europeană, atât ca stat candidat la aderare, cât și ca partener cheie al UE în multe domenii importante.

Doamnelor și domnilor,

Îmi exprim convingerea că succesul acestei prime ședințe a guvernelor noastre va deschide calea pentru dezvoltarea Parteneriatului nostru Strategic.

Vreau să mulțumesc membrilor celor două delegații pentru că au făcut posibilă încheierea documentelor de astăzi, care vor da și mai multă substanță colaborării bilaterale.

Îmi doresc, domnule Președinte, să vă avem în scurt timp oaspete la București, alături de miniștrii dumneavoastră, pentru a organiza următoarea reuniune a guvernelor noastre.