Ciolacu, la Antena 3, despre zborul cu jet privat plătit de Nordis: Mi se cere demisia pentru o cheltuială din bani privați / Dacă ar fi o asemenea călătorie, vorbim de o călătorie a mea privată, pe banii mei, cu plăți din contul personal / Nu am fost în nici un avion închiriat de Nordis

Marcel Ciolacu a declarat, luni seară, într-un interviu pentru Antena 3, cu referire la zborul privat din mai 2022 dezvăluit de G4Media.ro, că nu există nici un document care să ateste că acel zbor a fost plătit de compania Nordis și că i se cere demisia ”pentru o cheltuială din bani privați”. El l-a atacat pe Klaus Iohannis pentru călătoriile din bani publici din Africa și pe Nicoale Ciucă pentru promvarea cărții sale din bani publici. Anterior, Marcel Ciolacu a negat că a zburat cu jet privat și a spus că a zburat la Nisa cu avion de linie.

”Să-mi dau demisia din ce anume, de ce să-mi dau demisia? Nu înțeleg. Noi vorbim aici dacă ar fi o asemenea călătorie vorbim de o călătorie a mea privată, cu banii mei, cu plăți din contul personal”, a declarat Marcel Ciolacu la Antena 3. Interviul a fost realizat de către Mihai Gâdea la scurt timp după vizita premierului Ciolacu la Bruxelles, unde s-a întâlnit cu secretarul General NATO Mark Rutte. Prima partea a interviului a fost dominată de teme externe. Ciolacu a vorbit despre războiul din Ucraina, ridicarea vizelor pentru SUA și despre intrarea României în Schenen cu granițele terestre începând de la 1 ianuarie 2025.

G4Media.ro a publicat, luni, în exclusivitate un document de zbor (cunoscut în industria aviatică drept ”gendec”) din care rezultă fără echivoc că liderii PSD, Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Alfred Simonis și Laura Vicol au zburat în anul 2022 cu jetul privat închiriat de la Țiriac Air de compania Nordis, care a intrat la începutul lunii octombrie în insolvență. Deși au negat cu toții săptămâna tercută că ar fi zburat vreodată cu jet privat închiriat de Nordis, cu toții figurează împreună cu copiii lor în așa numita”declarația generală” (gendec) a zborului din data de 30 Mai 2022 pe ruta Nisa – București, de unde liderii PSD împreună cu copiii lor se întoarceau de la Marele Premiu de Formula 1 al Principatului Monaco.

Redăm mai jos cele mai importante declarații făcute de Marcel Ciolacu la Antena 3:

Despre întâlnirea cu secretarul general NATO, Mark Rutte la Bruxelles. Nu e prima dată când spun, politica în acest moment nu ține cont de cine-i de sânga și cine-i de dreapta. Poliltica este despre securitate și economie. A fost o discuție foarte deschisă de la început până la sfârșit. România va continua să susțină necondiționat Ucraina în războiul cu federația Rusă. Ne bucurăm că Maia Sandu a câștigat încă un mandat, dar din punct de vedere al securității regionale lucrurile sunt complicate.

Prima vizită a lui Mark Rutte de anul viitor va fi în România. Am vorbit foarte mult și despre înzestrare. România își menține și promisiunea de a avea 2, 5 la sută din buget pentru apărare.

Statele Unite și Franța și-au dat acceptul condițioant pentru rachete ca țintele să fie anumite baze militare, cu soldați din Coreea de Nord. Nici un soldat din vreo țară membră NATO nu s-a implicat direct în războiul din Ucraina.

Nici un stat membru NATO nu s-a implicat cu soldați în mod direct în conflictul din Ucraina.

În acest moment, seceretarul general Mark Rutte a avut mai multe discuții cu președintele ales Donald Trump, să lăsăm totuși la nivelul lor să aibe acest discuții. Normal că România este îngrijorată, i-am și transmis. Avem cea mai lungă graniță terestră cu Ucraina. Avem securitatea Mării Negre, 10% din comerț este în tranzit pe Marea Neagră. Cu partenerul stragetic vom continua discuțiile, nu cred în schimbări peste noapte în acest moment.

A fost o discuție foarte deschisă. Repet, am convenit ca prima vizită oficială de anul viitor să fie în România. Domnia sa a mai fost în România, a fost la Cincu. Cunoaște importanța României în contextul acesti crize geostrategice. A fost repet foarte foarte deschis și bucuros că avem acest contact direct. Am făcut schimb de numere de telefon să ținem legătura direct.

Eu știu că sunt unul dintre candidați, dar românii îmi plătesc salariu să-mi fac treaba de prim ministru. Am vorbit foarte mult despre economie (cu premierul Franței), imi doresc ce am început să putem continua cu țări cu know how important în ce privește producția de armament. Am continuat în Marea Britanie unde nici un prim ministru nu a mai fost de 17 ani. Marea Britanie este a doua românie, numărul de români depășesc numărul de români din republica Moldova.

Liantul între români rămâne în continare biserica și atașamentul de credință a noastră. Au fost discuții și în ce privește drepturile românilor din diaspora. Marea Britanie a ieșit din UK și anumite lucruri se schimbă de anul viitor. Agenda de săptămâna aceasta, în afară de… domnul premier Mark Rutte a fost și premierul Olandei. Săptămâna aceasta este despre aderarea României la spațiul Schengen terestru.

Nicolae Ciucă și ministrul Predoiu au fost la Viena. Ce ne puteți spune mai mult de atât. Întâlnirea domnului vicepremier Cătălin Predoiu era de mai mult timp stabilită cu ministrul de interne al Austriei. Este premergătoare cu întâlnria de la Budapesta, pentru a închide documentul privind aderarea României la spațiul Schegen. Nu mă bucură vizita domnului Ciucă în Austria, toată lumea vrea să bage capul în poză. Important e să tragem toții la aceeași căruță. Este o victorie a României în primul rând.

Spun de mai mult timp că vom adera la spațiul Schengen. Cea mai importantă este întâlnirea de vineri, din 22. Voi merge și eu la Budapesta. Vor închide documentul final, care va fi prezentat în COREPER urmând ca pe data de 13 decembrie să se ia act în ședința JAI. El mai trebuie să treacă odată prin Parlamentul din Olanda, încă o dată dat acceptul chiar dacă Guvernul și-a dat acceptul. Dar deja avem un calendar convenit și cred că după săptămâna viitoare vom avea și un calendar COREPER.

1 ianuarie 2025. Acest lucru se va definitiva în ziua de vineri, pe data de 22 la Budapesta. Cei care vin de sărbători vor pleca pe urmă mult mai ușor. E o victorie a României și a guvernului României.

Domnul Ciucă a avut o șansă când a fost prim-ministru, România îndeplinește condțiile tehnice de 13 ani. Eu m-am mișcat mai aplicat, am reușit întâi aerian și maritim și în acest moment duc până la capăt demersul. În acest moment, în Austria se face o majoritate între cele două mari familii, între SD și PPE. Aici e toată schimbarea. Până acum dl Nehammer făcea partea din aceeași familie cu dl Ciucă. Să lăsăm decizia să fie luată în 22.

Am spus că e o diferență mare între dorință și putință. Am tot respectul pentru domnul ministru Cătălin Predoiu și pentru doamna ministru de externe, ne-am coordonat și cu doamna Iulia Matei, ambasadorea de pe lângă UE. Ne-am focalizat pe acest obiectiv foarte important. Se închide odată că românii sunt cetățeni de mâna a doua în UE.

Rep: Poate să existe vreo surpriză în ce privește Visa Waiver?

Nu cred că poate să există o decizie politică de a nu se întâmpla acest lucru. E normal să așteptăm toate aceste decizii. Important e că am îndeplinit criteriile tehnice. Este prima dată când îndeplinim aceste criterii, printr-un efort și implicare directă a Guvernului și a Ambasdadei SUA. Ne-am coordonat, am înființat un post de consilier pe lângă primul ministru pentru acest demers. Sunt așteptări de foarte mulți ani ale românilor pentru aceste proiecte și mă bucur că guvernul condus vremelinic de către mine a reușit acest lucruri.

Rep: Nicolae Ciucă, Elnea Lasconi, Mircea Geoană v-au cerut demisia. G4media a publicat un articol în care spune că ați călători cu jet privat la Nisa.

Ciolacu: Să-mi dau demisia din ce anume, de ce să-mi dau demisia? Nu înțeleg. Noi vorbim aici dacă ar fi o asemenea călătorie vorbim de o călătorie a mea privată, cu banii mei, cu plăți din contul personal.

Eu nu am văzut nici un document care să ateste că acel avion a fost închiriat de o companie anume.

Eu sunt pus în campania electorală în fața neputinței unor candidați care fac apel unul la altul să se unească împotriva cuiva. Poate domnul Iohannis a fost întrebat de călătorii, dar au fost călătorii din bani publici. Ciolacu a fost întrebat de bani publici în ce privește reclama penru domania sa, adică și din banii mei și din banii dvs.

Mi se cere demisia pentru o cheltuială din bani privați? Pentru o suspiciune? Au uitat rostul campaniei electorale. Rostul ei este ca să-și prezinte proiectele. Eu rezolv problemele României, aderarea la spațiul Schengen. mi se face o contabilitate a familei și aneamului meu. Eu mă bucur că fiul meu nu a fost afectat de aceste atacuri, a luat examentul de rezidențiat, va fi doctor. Îmi cer scuze public prietenilor mei și familiei mele că au de suferit în tot acest circ, a unei neputințe a unor contracandidați.

De când e Mircea Geoană candidat de dreapta.

Rep: Ați fost într-un avion, v-ați plătit subiectul? Era avion închiriat de Noridis?

Eu nu am ce să clarific. Nu am fost nici cu avion închiriat de Nordis. Toate mesele mi le-am plătit singur, nu am fost nicodată pe banii nimănui, în nici o călătorie, în nici un concediu. Nu am ce lămurii ce am făcut cu banii privați. Am solicitat și la bancă să se scoată toate extrasele de cont. Voi căuta toate facturile, toate chitanțele. Vorbim acum de viața mea privată, de banii mei privați și ai familiei mele. Vedeți că ies și justific fiecare călătorie. Să iasă domnul Iohannis să justifice toate călătoriile în Africa, unde a fost. Dânsul a făcut călătorii din bani publici, nu din bani privați.

Rep: Aici acuzația a fost că ați călătorii pe banii unei companii private care are probleme semnificative și aceasta este acuzația.

Nu a închiriat aeronave pentru Marcel Ciolacu. Nu am văzut că acea aeronavă a fost închiriată de Nordis. Avea probleme acum trei ani de zile când Ciolacu a călătorit în nuștiuce țară?

Acum fiind impotenți politic încearcă să mă atace pe mine în continuare.

Rep: Spuneți că e un atac din partea contracadidaților?

Nu știu din partea…Nici eu nu vin de la o școală de măicuțe să mă plâng. La fiecare ieșirea a mea în străinătate apare un articol. Când eram în Marea Britanie a apărut un artiol, În timp ce eram în conferință cum Mark Rutte a apărut un articol. Să cerem un control de la ANI cu privire la plățile mele, la veniturile mele, ce chitanțe mai am le pun la dispoziția ANI să facă un control conform legii. Mi s-a mai făcut acest control, să mi se mai facă unul. Unii au cheltuit miloane din banii publici și îmi cer mie demisia. Nu banii mei pesonali. Am devenit închizitori. În ce-am transfomat noi această campanie, suntem și judecători și procurori. Aici este vorba de banii mei privați.

Publicitate electorală