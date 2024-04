Ciolacu, întâlnire cu cetățeni români în Qatar: Știu că aici câștigați mai bine financiar decât ați fi câștigat în România / Guvernul României vrea să atragă investiții din Qatar de 15 miliarde de euro

Premirul Marcel Ciolacu se află într-o vizită de lucru în Statul Qatar, însoțit de mai mulți miniștri din Guvernul său. El a avut și o întâlnire cu comunitatea de români stabilită în Qatar, intermediată de Ambasada României în Qatar. În discursul său, Ciolacu a amintit de problemele pe care românii din Qatar le întâmpină cu sistemul de pensii și contribuția la scutirea medicală, problemele pe care miniștrii de resort vor încerca să le soluționeze. Premierul a anunțat că vizita în Qatar are ca obiectiv atragerea unor investiții de 15 miliarde de euro.

„Comunitatea românească din Qatar acoperă domenii precum construcții, energie, educație (…) Sunteți într-o țară total diferită de cea în care v-ați născut și evident că eforturile dumneavoastră au fost cu atât mai mari să vă adaptați unei țări atât de diferite de România. Aveți respectul meu și mă bucur că ați dat curs invitației d-lui ambasador. Am venit cu echipa de miniștri să avem discuții aplicate mai ales în zona economică dar și în zona politică. Știți că România are cea mai lungă frontieră cu un stat aflat în conflict armat, cum vorbim și de conflictul din zona Orientului Mijlociu, și parcă nu se mai termină aceste vești despre război. Voi încerca și eu și colegii mei să ne implicăm activ și să ne asigurăm că sunteți și veți fi bine în Qatar, de altfel o țară sigură la fel ca România. România este membră NATO și aceasta după Revoluția a fost una din marile noastre realizări, la fel și Qatar are un parteneriat cu SUA. Știu că în Qatar câștigați mai bine financiar decât ați fi câștigat în România, dar acum cifrele ne arată o creștere și în țara noastră, datorită unei perioade de stabilitate politică și sper ca împreună cu colegii mei, până la final de mandat, să menținem acest trend de creștere. Și evident, mi-aș dori să reveniți în România, mai ales după cele povestite de domnul ambasador, despre cât sunteți de implicați în proiectele derulate aici”, le-a transmis Ciolacu cetățenilor români din Qatar, admițând totodată că e conștient că România mai are restanțe în zona de educație și sănătate.

„Dar acum e e ultimul tren al României. Dacă pierdem aceste fonduri europene din PNRR și implicit reformele prevăzute în acest plan de finanțare – care duc automat la accederea României în OCDE – nu vom mai avea timp. România nu va mai avea când să recupereze”, a mai spus Ciolacu.

Guvernul condus de Marcel Ciolacu a anunțat că vizita din Qatar are ca scop atragerea de investiții în valoare de 15 miliarde de euro

„Dezvoltarea în România a unor proiecte de investiții în valoare de 15 miliarde de euro va fi pe agenda întrevederilor pe care premierul României, Marcel Ciolacu, și delegația oficială le vor avea în cadrul vizitei de lucru în Statul Qatar, în perioada 16 aprilie-17 aprilie 2024”, se precizează în comunicatul oficial al Guvernului.

„Statul Qatar este un partener comercial important al României în regiunea Golfului, iar atragerea de investiții în valoare de 15 miliarde de euro va contribui la consolidarea colaborării noastre economice și politice. Avem proiecte clare și mature pentru investitorii din Qatar. Poziția strategică, parcursul ascendent al economiei și oportunitățile oferite de fondurile europene sunt argumente ce susțin atractivitatea investițională a României”, a transmis Marcel Ciolacu.

La Doha, prim-ministrul României și delegația guvernamentală vor avea întrevederi tete-a-tete și în plenul delegațiilor cu Prim-ministrul Statului Qatar și ministru al Afacerilor Externe, Excelența Sa, Șeicul Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani.

De asemenea, Marcel Ciolacu va avea discuții cu reprezentanții Autorității de Investiții, fondul suveran de investiții al statului Qatar.

În vizita sa, Ciolacu e însoțit de ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, ministrul Afacerilor Externe, Luminița Odobescu, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Ștefan-Radu Oprea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin-Ionuț Barbu, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Bogdan Ivan, președinte ANCOM, Valeriu Zgonea, președinte ANSVSA, Alexandru Bociu, președintele Hidroelectrica, Karoly Borbely dar șid e directorul Portului Constanța, Mihai Teodorescu.