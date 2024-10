Ciolacu: Facilităţile fiscale trebuie acordate pentru proiecte, nu înainte de alegeri, pentru „a bucura” anumite comunităţi

Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri că facilităţile fiscale trebuie acordate pentru proiecte punctuale, în domenii care nu au fost acoperite de stat, şi nu înainte de alegeri, pentru „a bucura” anumite comunităţi, transmite Agerpres.

„Domnul Ţiriac mi-a spus: ‘Marcele, tu nu vezi că noi nu avem o sală polivalentă în Bucureşti?’. Şi mă bucur că e aici primarul general. Şi atunci, cred că putem împreună, într-un proiect pe care domnul Ţiriac doreşte să-l finanţeze, să facem excepţii fiscale pe proiecte. Aşa funcţionează un stat modern. Se depun proiecte, se analizează priorităţile unei comunităţi, ale unei ţări, nevoile unde statul nu a acoperit acel domeniu sau acea nişă, cum avem şi în cazul copiilor care au picat în capcana drogurilor, de exemplu, statul trebuie să fie receptiv şi acolo vii cu facilităţi fiscale. Nu vii cu facilităţi fiscale înainte de alegeri, ca să bucuri anumite comunităţi, de fapt să-i păcăleşti, pentru că pe termen lung aceste lucruri duc la o societate nesustenabilă”, a spus premierul, cu ocazia lansării proiectului de construcţie a unui corp nou de spital de psihiatrie pentru copii, în incinta Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”.

El a afirmat că un stat modern trebuie să acorde excepţii fiscale, însă pentru o perioadă limitată. Totodată, a susţinut că în ultimii 30 de ani astfel de excepţii s-au dat „în funcţie de anumite interese”, aspect care a afectat credibilitatea României.

„Cred cu tărie că un stat modern trebuie să dea excepţii fiscale. Dar un stat modern nu trebuie să dea excepţii fiscale fără să spună pe ce perioadă. Cei 30 de ani când se dădeau excepţii fiscale în funcţie de anumite interese atât de către Guvern, cât şi de Parlament, din punctul meu de vedere, trebuie să ia sfârşit. De aceea nu suntem un partener serios în faţa Comisiei Europene şi de aceea nu avem credibilitatea necesară în faţa Comisiei, pentru că am făcut jocurile nu în funcţie de nevoile statului, şi ale românilor şi ale societăţii, am făcut aceste jocuri în funcţie de cum am crezut noi că vom putea obţine anumite voturi”, a spus premierul.

Marcel Ciolacu a reamintit că în urmă cu trei ani PSD a propus modificarea legislativă în baza căreia fundaţiile care investesc în domeniul sănătăţii îşi pot recupera TVA-ul.

„Acest suport fiscal s-a dovedit esenţial pentru a-i încuraja pe toţi cei care îşi doresc să investească în infrastructura sanitară. De fapt, acesta este doar un exemplu de bune practici în care statul nu a fost obtuz la o cerinţă legitimă venită din mediul privat”, a adăugat el.

În opinia sa, „sunt multe lucruri care trebuie reglate” în relaţia dintre stat şi mediul privat.

„De multe ori relaţia dintre acestea arată ca un fel de luptă între doi gladiatori. Doar că din această luptă nu se naşte nimic. Se naşte doar frustrare şi ură reciprocă. În schimb, din dialog şi cooperare pot rezulta proiecte esenţiale care nu doar rezolvă probleme, ci şi salvează vieţi, la propriu. Iar aici vorbim chiar de vieţi de copii”, a subliniat Ciolacu.

Prim-ministrul a menţionat că statul român nu are capacitatea de face „într-un timp scurt tot ceea nu a făcut de la Revoluţie încoace”, motiv pentru care vrea să susţină proiecte precum cel de la Spitalul Obregia (realizat în baza unui protocol de colaborare între Fundaţia Filantropică Metropolis şi Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti).

„Atunci când privatul vrea să facă bine, statul trebuie să fie receptiv”, a spus el.