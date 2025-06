Cine este Dragoș Pîslaru, propunerea PNL pentru Ministerul Fondurilor Europene: ministru al Muncii în Guvernul Cioloș și fost europarlamentar / A fost membru în partidele fondate de Dacian Cioloș

Dragoș Pîslaru (49 de ani) a fost propus de către PNL în funcția de ministru al Fondurilor Europene, în Guvernul Bolojan. Pîslaru a fost ministru al Muncii în Cabinetul Cioloș.

El a fost membru PLUS, partid fondat de Dacian Cioloș. După fuziunea PLUS cu USR, a fost membru în USR PLUS, pe listele căruia a foat ales europarlamentar în anul 2019.

Ulterior, a trecut la REPER, partid fondat tot de Cioloș. Dragoș Pîslaru și Anca Strugariu au fost co-președinți ai partidului REPER, până după alegerile europarlamentare din anul 2024, când formațiunea s-a clasat sub pragul electoral, iar cei doi au demisionat de la conducerea partidului.

În mai 2019, Dragoș Pîslaru a anunțat că va boicota emisiunile Antenei 3 după mai multe schimburi de replici pe ton ridicat cu Mihai Gâdea și cu ceilalți invitați în studio: Șerban Nicolae, Cătălin Harnagea, Adrian Ursu, Mugur Ciuvică. El a fost acuzat atunci că a avut un contract de consultanță cu Consiliul Județean Teleorman, condus de Liviu Dragnea la acele momente, iar Pîslaru a reproșat postului Antena 3, lui Mihai Gâdea și lui Mugur Ciuvică faptul că în mai multe rânduri au făcut afirmații jignitoare în legătură cu incendiul din Colectiv și față de oamenii care au protestat în stradă împotriva PSD.

Dragoș Pîslaru este de profesie economist. Are un masterat în Relații Internaționale obținut la London School of Economics și un doctorat în economie la Institutul Național de Cercetări Economice (INCE) al Academiei Române.

Între 1998 și 2007 a fost lector universitar la Academia de Studii Economice (ASE), unde a predat Economie Mondială, Politică Internațională și Integrare Europeană.

Între 2000 și 2004 a fost cercetător asociat la Centrul Român de Politici Economice, iar în perioada 2004-2006 a fost director executiv al Grupului de Economie Aplicată.

De asemenea, Pîslaru a avut o carieră în antreprenoriat, ocupând funcția de manager general al General GEA Strategy&Consulting S.A (2006-2015) și partener al Civitta Strategy & Consulting SA (2017-2019).

În decembrie 20015 a fost numit consilier principal pe probleme economice a prim-ministrului României, iar din aprilie 2016 până în ianuarie 2017 a fost ministru al Muncii și Protecției Sociale în guvernul condus de Dacian Cioloș.

Dragoș Pîslaru a fost ales europarlamentar în 2019 de pe listele USR PLUS la alegerile europarlamentare.