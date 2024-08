Cine este Armand Mondo Duplantis, campionul olimpic ce bate record după record la săritura cu prăjina

Armand „Mondo” Duplantis este un atlet suedez în vârstă de 24 de ani, recunoscut pe plan internațional pentru performanțele sale inegalabile la săritura cu prăjina. Sportivul a cucerit luni seară, la JO Paris 2024, al doilea său titlu olimpic consecutiv, stabilind un nou record mondial.

Duplantis a câștigat aurul cu o săritură de 6,25 metri, cu un centimetru mai mult față de recordul pe care tot el îl stabilise pe 20 aprilie în Xiamen, China. Podiumul a fost completat de Sam Kendricks (SUA) cu 5,95 metri și de Emmanouil Karalis (Grecia) cu 5,90 metri.

În afara lui Armand, doar americanul Bob Richards (1952 și 1956) și rusoaica Elena Isinbaeva (2004 și 2008) au obținut două titluri olimpice la săritura cu prăjina.

Duplantis se numără printre cei mai desăvârșiți sportivi cu legături cu Statele Unite la aceste Jocuri Olimpice. Tatăl său este american, iar mama sa este suedeză. El a stabilit recorduri naționale în timp ce frecventa Liceul Lafayette (Louisiana). A stabilit recorduri NCAA și a câștigat o medalie de argint la campionatele mondiale din 2019 în timp ce frecventa LSU – unde a fost, de asemenea, coechipier cu atleta Sha’Carri Richardson. A câștigat o medalie de aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo și a câștigat campionatele mondiale în 2022 și 2023, potrivit USA Today.

Sportivul a avut de ales între a reprezenta Statele Unite ale Americii sau Suedia în competițiile de atletism. Influențat într-o mare măsură de Jonas Anshelm, fost antrenor suedez de atletism pentru tineri, Duplantis a ales Suedia. Anshelm l-a contactat pe tatăl lui Duplantis prin intermediul fratelui campionului, care practică și el sportul cu prăjina. După inițiala reticență a tatălui său, Greg, acesta a acceptat propunerea lui Anshelm, conform Olympics.

La vârsta de 24 de ani, Duplantis a doborât de opt ori recordul mondial, de fiecare dată cu un singur centimetru. El este antrenat de tatăl său, Greg, un fost campion universitar la săritura cu prăjina din Louisiana, și de mama sa, Helena, o fostă heptatlonistă internațională din centrul Suediei.

Duplantis a avut o instalație de sărituri cu prăjina în curtea din spate încă de mic. Când a sărit 5,90 metri la vârsta de șaptesprezece ani – egalând înălțimea lui Serghei Bubka, câștigător al medaliei de aur la Jocurile Olimpice de la Seul din 1988 – Greg a calculat că fiul său a realizat deja treizeci de mii de sărituri. Potrivit Helenei, Duplantis este o persoană foarte „sensibilă”. „Antrenamentul său, săriturile sale, tehnica sa – sunt în mare parte despre feeling”, a declarat ea recent pentru Athletics Weekly, citat de New Yorker.

„Ce pot să spun? Tocmai am doborât un record mondial la Jocurile Olimpice, cea mai mare etapă posibilă pentru un săritor cu prăjina. Cel mai mare vis de când eram copil a fost să dobor recordul mondial la Jocurile Olimpice, și am reușit să fac asta în fața celei mai mari mulțimi în fața căreia am concurat vreodată”, a declarat Duplantis pentru CNN Sports.