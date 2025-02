Cinci procese și controverse juridice din industria modei de urmărit în 2025

Deși unele dintre cele mai mediatizate dispute juridice din modă s-au încheiat anul trecut, altele sunt încă în desfășurare și ar putea avea implicații majore pentru întreaga industrie, relatează Fashion Dive.

În 2024, s-au soluționat câteva litigii de lungă durată, inclusiv victoria obținută de Thom Browne (deținut de Zegna) în fața Adidas, într-un proces privind utilizarea dungilor în designul vestimentar.

Însă alte cazuri continuă să genereze controverse, precum conflictul de șase ani dintre Chanel și resellerul What Goes Around Comes Around sau acuzațiile de crimă organizată împotriva gigantului de modă rapidă Shein.

Iată cele mai importante cinci procese și cntroverse juridice pe care industria modei le va urmări în 2025:

1. Shein, acuzată de încălcarea legii RICO

Shein s-a confruntat în repetate rânduri cu acuzații de încălcare a drepturilor de autor, fiind dată în judecată atât de designeri independenți, cât și de branduri consacrate.

Un grup de creatori a intentat însă un proces împotriva Shein sub incidența Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO), o lege americană menită să combată crimă organizată. Shein a încercat să obțină respingerea acuzațiilor în 2024, dar un judecător federal a decis că procesul poate continua.

Avocații acuzării susțin că structura corporativă complexă a Shein îi permite să evite răspunderea pentru furtul de proprietate intelectuală. Dacă Shein va fi găsită vinovată, rezultatul acestui proces ar putea crea un precedent important pentru industrie.

2. Războiul fast fashion: Shein vs. Temu

Atât Shein, cât și principalul său rival, Temu, s-au confruntat cu procese, inclusiv unul împotriva celuilalt.

Temu a fost vizat de mai multe procese colective, fiind acuzat de încălcarea protecției datelor, practici înșelătoare privind colectarea informațiilor și violarea Telephone Consumer Protection Act. De asemenea, autoritățile din SUA și Vietnam investighează practicile de muncă și impactul asupra mediului ale ambelor companii.

Uniunea Europeană a lansat două anchete separate privind conformitatea Temu cu Digital Services Act, iar o investigație similară vizează Shein. Rezultatele acestor investigații ar putea influența modul în care cele două companii operează la nivel global.

3. Disputa Chanel vs. What Goes Around Comes Around

Procesul intentat de Chanel împotriva What Goes Around Comes Around (WGACA), un reseller de lux, continuă și în 2025.

Totul a început în 2018, când Chanel a acuzat WGACA de utilizarea abuzivă a numelui său în campaniile de marketing. În 2024, un juriu federal a decis că WGACA a acționat cu „neglijență gravă” și a obligat compania să plătească despăgubiri de 4 milioane de dolari.

Chanel a cerut ulterior o interdicție permanentă, care ar împiedica WGACA să folosească numele brandului în orice material promoțional. Resellerul contestă această măsură, invocând dreptul la utilizare corectă (fair use) garantat de Primul Amendament al Constituției SUA.

Rezultatul procesului ar putea avea implicații majore pentru revânzarea produselor de lux și modul în care resellerii pot promova bunurile second-hand.

4. Skechers vs. „copiile” pantofilor Slip-ins

Skechers își protejează agresiv designul pantofilor săi Slip-ins, intentând procese împotriva mai multor branduri acuzate că au copiat acest model patentat.

În 2024, Skechers l-a dat în judecată Marc Fisher și Authentic Brands Group, acuzându-le că au copiat designul pentru un model Rockport. De asemenea, compania a intentat un proces împotriva L.L. Bean, care s-a încheiat cu o înțelegere extrajudiciară – L.L. Bean fiind obligată să înceteze vânzarea produsului respectiv.

Dacă Skechers câștigă și alte procese similare, acest lucru ar putea avea un impact major asupra modului în care brevetele de design sunt protejate în industria modei.

5. Nike vs. StockX: Disputa privind contrafacerile și autenticitatea

Nike a intentat un proces împotriva StockX, un marketplace de revânzare, în 2022. Inițial, disputa viza NFT-urile Nike lansate de StockX, dar ulterior procesul s-a extins pentru a include acuzații de contrafacere și publicitate falsă.

Nike susține că StockX vinde pantofi contrafăcuți, deși marketplace-ul își promovează serviciile sub sloganurile „Always Authentic. Never Fake” și „100% Authentic”. Gigantul sportiv a identificat 77 de perechi de pantofi falsificați pe platformă în timpul procesului de descoperire a probelor.

StockX respinge acuzațiile și susține că sistemul său de verificare este fiabil.

Această dispută ar putea influența industria revânzării de sneakers, mai ales în ceea ce privește certificarea autenticității produselor.

Anul 2025 se anunță unul plin de provocări legale pentru industria modei. Procesele împotriva Shein, Temu, WGACA, Skechers și StockX ar putea seta noi standarde în ceea ce privește proprietatea intelectuală, reglementările de mediu, protecția consumatorilor și autenticitatea produselor.