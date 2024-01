Cinci persoane au rămas blocate într-o peșteră din Slovenia, după o ploaie torențială

Cinci persoane au rămas blocate într-o peșteră din centrul Sloveniei începând de sâmbătă, după ce ploile abundente au provocat inundații, au anunțat echipele de salvare, potrivit The Guardian.

O familie formată din trei adulți, alături de doi ghizi, efectuau sâmbătă dimineața o vizită turistică la Krizna Jama (Peștera Crucii), la 50 km sud de capitala Ljubljana.

Grupul a rămas blocat pe o platformă uscată după ce o ploaie puternică a provocat o creștere abruptă a nivelului apei în interiorul peșterii, cunoscută pentru lacurile sale subterane de culoare verde smarald.

O operațiune de salvare a fost lansată după ce aceștia nu au reușit să iasă la suprafață așa cum era programat.

Scafandrii i-au localizat sâmbătă târziu, la 2 km de intrarea în peștera care are o lungime de 8 km.

„Toți cei cinci sunt în stare stabilă”, au declarat autoritățile de protecție civilă, adăugând că echipele de salvare le-au livrat peste noapte un cort, haine călduroase, alimente și medicamente.

„Dacă nivelul apei scade, salvarea ar putea fi efectuată rapid”, a declarat șeful echipei de salvare, Walter Zakrajsek, adăugând că, dacă tunelurile peșterii rămân inundate, echipe de scafandri vor face o călătorie de trei ore pentru a-i realimenta la fiecare 12 ore.

Igor Benko, șeful asociației de speologie din Slovenia, a declarat pentru agenția oficială de știri STA a țării că se așteaptă ca nivelul apei subterane să înceapă să scadă în curând, dar ar putea dura câteva zile până când pasajul va fi din nou sigur.

În operațiunea de salvare au fost implicați 35 de salvatori și opt scafandri din toată Slovenia, asistați de 11 pompieri și membri ai forțelor de protecție civilă, au precizat autoritățile.

Slovenia este cunoscută pentru cele peste 14.000 de peșteri, dintre care unele pot fi vizitate de grupuri mari de turiști care călătoresc cu trenuri subterane. Altele, cum ar fi peștera Krizna, pot fi vizitate doar de grupuri mici care folosesc bărci.

Krizna Jama este al patrulea ecosistem de peșteri din lume în ceea ce privește gradul de biodiversitate.

