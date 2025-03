Christian Horner, despre cel mai chipeș pilot din F1: „Fiica mea l-ar vrea pe Leclerc la RedBull”

RedBull s-a prezentat peste așteptări în Australia pentru mulți dintre specialiștii din Formula 1, Max Vestappen trecând al doilea linia de sosire. Întrebat despre cine este cel mai chipeș pilot din Marele Circ, Christian Horner (șeful RedBull) a răspuns: „Fiica mea l-ar vrea pe Leclerc la echipă”.

Verstappen a ocupat locul doi în Australia, iar multiplul campion mondial s-a arătat mulțumit de rezultatul de pe circuitul din Melbourne.

Printre factorii care au adus o popularitate importantă Formulei 1 în ultimii ani se numără și aspectul fizic al piloților.

Întrebat de Bella James, creatoare de conținut legat de F1, cine este cel mai chipeș pilot din Marele Circ, Horner a precizat că toți au farmecul lor, dar că Leclerc iese în evidență.

„Ei bine, uite… fiicei mele i-ar plăcea să semnăm cu Charles Leclerc”, a recunoscut șeful Red Bull, înainte de a completa: „Toți au farmecul lor”.

