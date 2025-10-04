China furnizează informaţii Rusiei pentru a-şi calibra loviturile şi a identifica noi ţinte în Ucraina, susține un oficial din serviciile de informații ucrainene

China furnizează informaţii Rusiei pentru a permite Moscovei să lanseze mai precis rachete în interiorul Ucrainei, a declarat sâmbătă un oficial din domeniul serviciilor de informaţii, relatează Reuters, transmite Agerpres.

Oleg Alexandrov, un oficial din Agenţia de informaţii externe a Ucrainei, a declarat pentru agenţia de ştiri de stat Ukrinform că China transmite informaţii din satelit privind ţintele vizate, între care se află şi unele care beneficiază de investiţii externe.

„Există dovezi privind un nivel înalt de cooperare între Rusia şi China în efectuarea de operaţiuni de recunoaştere prin satelit pe teritoriul Ucrainei pentru a identifica şi a explora noi obiective strategice pentru ţintire”, a declarat Alexandrov pentru Ukrinform.

„După cum am văzut în ultimele luni, aceste situri pot aparţine unor investitori străini”, a adăugat el.

Preşedintele Volodimir Zelenski şi oficiali regionali au declarat că un atac rusesc cu rachetă din august a lovit o fabrică de aparate electrocasnice din regiunea vestică Zakarpattia cu proprietar american, rănind 15 persoane.

Zelenski a mai spus în aprilie că China furnizează arme şi praf de puşcă Rusiei. De asemenea, el a precizat că guvernul de la Kiev deţine informaţii că Beijingul produce arme pe teritoriul rus.