China evocă oficial, pentru prima dată, construirea celui de-al patrulea portavion al său

Yuan Huazhi, comisarul politic al marinei militare chineze, a răspuns foarte zâmbitor la întrebarea unui jurnalist despre construcția celui de-al patrulea portavion al Chinei, mult așteptat, dar niciodată anunțat oficial. Nu există niciun „blocaj tehnic în construcția de portavioane”, a răspuns amiralul în marja Congresului Național al Poporului de la Beijing, în 5 martie, într-o înregistrare video publicată de Hong Kong Commercial Daily pe rețeaua de socializare Weibo, scrie Le Figaro.

„Vă voi spune, vă voi spune în curând”, a declarat Yuan Huazhi despre posibilul sistem de propulsie nucleară care ar putea fi montat pe navă, cunoscută în general sub numele de Type 004. Acesta ar fi cel de-al patrulea portavion pentru marina chineză, care face progrese treptate în ceea ce privește tehnologia aviației navale. Între timp, cel de-al treilea, Type 003 Fujian, ar trebui să înceapă testele pe mare în acest an.

Yuan Huazhi, Political Commissar of the Chinese Navy

