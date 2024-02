China este în alertă maximă, în fața unui val de frig intens

Autoritățile chineze au emis miercuri, 21 februarie, o alertă meteorologică în fața unui val de frig intens care afectează jumătatea sudică a țării, în timp ce capitala Beijing a fost acoperită de zăpadă, transmite Le Figaro.

Alerta portocalie – cea mai ridicată – a fost reînnoită, în condițiile în care se așteaptă ca temperaturile să scadă cu 6 până la 12 grade până vineri în zonele sudice, unde de obicei iarna este blândă.

În unele locuri din provinciile Guizhou, Hunan, Jiangxi și regiunea Guangxi, mercurul ar putea scădea chiar și cu peste 20 de grade, a precizat Centrul Național de Meteorologie, care „a cerut autorităților locale să ia măsuri de precauție împotriva frigului, să sfătuiască populația să se încălzească” și să „protejeze culturile și produsele acvatice”, potrivit agenției China Nouă.

La Beijing, unde temperaturile oscilau în jurul valorii de zero grade miercuri, locuitorii s-au trezit cu o capitală acoperită de alb în urma ninsorilor abundente căzute peste noapte. Turiștii au fost încântați de ninsoarea din Orașul Interzis. Zăpada și decorațiunile de Anul Nou Lunar cu felinare și dragoni roșii „dau oamenilor un sentiment de prosperitate”, a declarat pentru AFP Long Yan, un turist în vârstă de 55 de ani.

„Această zăpadă este de bun augur pentru un an bun”, spune zâmbind o femeie din Sichuan, în sud-vestul Chinei, o provincie cu temperaturi mult mai blânde, situată la aproximativ 1.300 de kilometri de Beijing. Deși temperaturile medii din capitala chineză scad sub zero grade în timpul lunilor de iarnă, clima este foarte uscată, ceea ce face ca ninsorile să fie neobișnuite în centrul orașului.