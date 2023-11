ChatGPT a revenit online, miercuri, după o întrerupere scurtă dar majoră

ChatGPT, chatbot-ul viral al OpenAI, a revenit online, după ce a avut o întrerupere scurtă, dar majoră, miercuri dimineaţă, transmite CNBC conform news.ro

Chatbot-ul a început să returneze erori utilizatorilor înainte de ora 9 a.m. ET (16.00 ora României), afectând şi serviciile API ale OpenAI, care sunt utilizate de peste două milioane de dezvoltatori.

Utilizatorilor ChatGPT li s-a spus că ”ChatGPT este la capacitate maximă în acest moment” şi o pagină de stare a menţionat problema ca ”o întrerupere majoră”.

”Între 5:42 AM – 7:16 AM PT, am văzut erori care au afectat toate serviciile. Am identificat problema şi am implementat o remediere. Acum vedem răspunsuri normale din partea serviciilor noastre”, a spus OpenAI pe pagina sa de stare. Chatbot-ul Claude 2 de la Anthropic, un concurent ChatGPT creat de foşti angajaţi OpenAI, a întâmpinat probleme miercuri. O eroare spunea: ”Din cauza unor constrângeri de capacitate neaşteptate, Claude nu poate răspunde la mesajul dvs.”

Întreruperea urmează primului eveniment în persoană organizat de OpenAI luni,la care compania şi-a anunţat cel mai puternic model de inteligenţă artificială de până acum, GPT-4 Turbo, precum şi o nouă opţiune care permite utilizatorilor să creeze versiuni personalizate de ChatGPT.

Peste 92% dintre companiile Fortune 500 folosesc platforma, faţă de 80% în august, şi se întind în industrii precum serviciile financiare, aplicaţiile juridice şi educaţia, a declarat luni CTO OpenAI Mira Murati reporterilor conform news.ro