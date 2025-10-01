CFR SA a emis ordinul pentru proiectarea Lotului 5 de linie feroviară, Craiova – Caransebeş / Valoarea lucrărilor efectuate de Porr Construct SR se ridică la 2,14 miliarde lei

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA a emis, începând cu 1 octombrie, ordinul administrativ de începere a activităţii de proiectare pentru proiectul „Reabilitarea liniei feroviare Craiova – Drobeta Turnu Severin – Caransebeş, parte a Coridorului Orient/Est – Mediteranean, a anunţat miercuri instituţia pe pagina de Facebook, transmite Agerpres.

„Începând cu 1 octombrie 2025, Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA a emis Ordinul Administrativ de Începere a Activităţii de Proiectare pentru proiectul „Reabilitarea liniei feroviare Craiova – Drobeta Turnu Severin – Caransebeş, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean – Lot 5: Cap X Băile Herculane – Cap X Po Nou Poarta (km 404+250 – km 436+887)”. Proiectul vizează modernizarea şi extinderea infrastructurii feroviare pe 32,637 km, pe teritoriul judeţului Caraş-Severin, incluzând reabilitarea liniilor existente şi construcţia unor elemente noi de infrastructură”, precizează CFR SA.

Printre datele tehnice esenţiale sunt menţionate: viteza maximă proiectată, de 120 km/h între Cruşovăţ – PO Nou Poarta; şase staţii CF, respectiv Băile Herculane, Mehadia Nouă, Mehadia, Iablaniţa, Cruşovăţ, Domaşnea Cornea, „54 podeţe, 16 poduri, 1 pasaj superior, 1 viaduct nou (7×50 m), tunel reabilitat, Rachitoberg (496 m), tunel nou, Poarta I (1.279 m, galerie dublă), ERTMS nivel 2 pe 32,637 km”.

Potrivit sursei citate, antreprenorul este Porr Construct SRL, iar valoarea contractului se ridică la 2,14 miliarde lei, fără TVA.

Finanţarea se va face Programul Transport (PT) 2021-2027, plus buget de stat şi alte surse legal constituite.

„Obiectivele cheie sunt: modernizare linie conform STI, electrificare la 25 kV; instalaţii moderne de centralizare şi siguranţă (ERTMS nivel 2); creşterea capacităţii de încărcare la 22,5 t/osie şi trenuri până la 740 m; peroane înalte de 400 m în toate staţiile; modernizare tuneluri şi construcţia tunelului Poarta I; modernizarea instalaţiilor de electrificare, semnalizare şi telecomunicaţii, reducerea zgomotului prin panouri fonoabsorbante”, precizează instituţia.

Conform sursei citate, acest proiect contribuie la creşterea siguranţei, eficienţei şi confortului pasagerilor, precum şi la dezvoltarea transportului feroviar de marfă, în cadrul Coridorului Orient/Est-Mediteranean.