Cetățean chinez, oprit pe Aeroportul Otopeni / Încerca să ajungă în Italia sub o identitate falsă

Un cetăţean chinez a încercat să iasă din ţară cu documentul de călătorie al altei persoane, anunță Poliția de Frontieră într-un comunicat de presă. El intenţiona să călătorească în Italia, sub o identitate falsă.

”În data de 13.10.2025, în jurul orei 13.00, poliţiştii de frontieră de la Punctul Poliţiei de Frontieră Aeroportul Henri Coandă au selectat pentru verificări un cetăţean din China care călătorea în direcţia Bologna – Italia. Acesta a prezentat la control un paşaport emis de către autorităţile chineze, un permis de şedere eliberat de către autorităţile italiene şi un bilet de avions.

Existând suspiciuni cu privire la faptul că persoana nu este una şi aceeaşi cu cea din documentele prezentate, colegii noştri au efectuat verificări suplimentare care au confirmat că permisul de şedere aparţine altei persoane”, se precizează în comunicat.

Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări pentru trecerea frauduloasă a frontierei de stat, fals privind identitatea şi tentativă la trecerea frauduloasă a frontierei de stat a României.