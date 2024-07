Cercetătorii japonezi creează o piele vie care le permite roboților să zâmbească

O față roz, flască, cu ochii bulbucați și un zâmbet greu de deslușit. Dacă nu sunteți familiarizați cu această imagine ciudată, ea a devenit virală în presă și pe rețelele sociale în ultimele zile. Totul a pornit de la un videoclip publicat pe site-ul revistei Cell Reports Physical Science, scrie Le Figaro.

„Prototipul arată mai mult ca un Haribo decât ca un om”, comentează BBC. Pe X, internauții sunt îngrijorați de faptul că acești roboți devin tot mai umanoizi și fac referire la jocul Detroit Become Human al studioului Quantic Dream. Jocul în cauză, lansat în 2018, abordează problemele morale din spatele creării unor androizi din ce în ce mai asemănători cu ființele umane.

Researchers have found a way to bind engineered skin tissue to the complex forms of humanoid robots. #UTokyoResearch #robotics #bioengineering https://t.co/sRfebItIml pic.twitter.com/iM2WSqjM5H

— UTokyo | 東京大学 (@UTokyo_News_en) June 25, 2024