CEO-ul Nvidia, printre puținii lideri din Big Tech care vor lipsi de la învestirea lui Trump

Șeful executiv al Nvidia Corp. Jensen Huang va lipsi de la inaugurarea președintelui ales Donald Trump pe 20 ianuarie, încălcând astfel tendința liderilor americani de profil din domeniul tehnologiei, relatează Bloomberg.

Huang vizitează Asia de Est în această săptămână, așa cum face de obicei în perioada Anului Nou Lunar, potrivit unei persoane familiarizate cu situația. Huang nu a mai participat niciodată la o inaugurare prezidențială în SUA, a spus persoana, care a cerut să nu fie identificată deoarece planurile nu au fost anunțate.

Acest lucru face ca Nvidia să fie o excepție în rândul celor mai valoroase companii tehnologice, majoritatea dintre acestea trimițând cofondatori sau directori generali la eveniment. Aceasta include Apple Inc. Tim Cook și co-fondatorul Amazon.com Inc. Jeff Bezos, precum și directorul Tesla Inc. Elon Musk, un aliat apropiat al lui Trump.

Un reprezentant al Nvidia, cu sediul în Santa Clara, California, a refuzat să comenteze unde se află Huang sau dacă a existat o comunicare cu noua administrație.

Huang a declarat la începutul acestei luni că ar fi încântat să se întâlnească cu Trump și „să facem tot ce putem pentru ca această administrație să aibă succes”. Dar nu a fost încă invitat la baza președintelui ales de la Mar-a-Lago din Florida, a declarat Huang la acea vreme.

Huang a mai spus că se așteaptă ca Trump să aducă mai puține reglementări. „Cred că acesta este un lucru bun”, a spus el. „Ca industrie, vrem să ne mișcăm rapid”.

Nvidia se confruntă cu un baraj de noi reguli și reglementări în ultimele zile ale administrației Biden. Printre măsuri se numără măsuri de restricționare a accesului la tehnologii avansate, cum ar fi cipurile Nvidia pentru inteligență artificială de vârf, pentru a le ține departe de China.

Nvidia a criticat noile restricții la export prezentate săptămâna aceasta, calificându-le drept o „exagerare” și avertizând că acestea ar putea fi catastrofale pentru industria tehnologică.

„După cum a demonstrat prima administrație Trump, America câștigă prin inovație, concurență și prin împărtășirea tehnologiilor noastre cu lumea – nu prin retragerea în spatele unui zid de exagerare guvernamentală”, a declarat Ned Finkle, vicepreședintele Nvidia pentru afaceri guvernamentale, la începutul acestei săptămâni.

Nvidia și Huang însuși au devenit cele mai mari vedete din lumea cipurilor în ultimii doi ani. Pe măsură ce vânzările companiei au crescut, Huang a străbătut întreaga lume pentru a promova tehnologia inteligenței artificiale, adesea în jacheta sa de piele caracteristică. Nvidia este cel mai valoros producător de cipuri din lume și se situează doar după Apple în topul companiilor de tehnologie.

Industria cipurilor va fi prezentă la inaugurare. CEO-ul Arm Holdings Plc, Rene Haas, este unul dintre executivii care intenționează să participe, potrivit unei persoane familiarizate cu planurile sale.