Cele mai populare pisici de pe internet / Top 7 catfluenceri

Într-o lume care se învârte în jurul social media și în care fiecare ajunge mai devreme sau mai târziu să se compare cu ce vede pe platformele sociale, prezența animalelor oferă o gură de aer. Reducerea stresului, a anxietății sau faptul că oferă liniște și relaxare sunt toate datorate de prezența animalelor de companie.

În ziua de azi, într-o lume care se învârte digital inclusiv prezența lor și pe platforme precum Instagram le aduce tuturor celor care îi urmăresc o nouă perspectivă. Felinele care au conturi pe social media se pare că ajută foarte multe persoane, ba chiar milioane.

Un lucru bine știut este că noi toți, măcar o dată, ne-am uitat la un filmuleț cu pisici. Și de aceea și multe dintre ele au conturi de social media cu milioane de urmăritori.

Iată care sunt pisicile cu cei mai mulți urmăritori pe Instagram:

white_coffee_cat aka Coffee aka Mr. White este un motan de rasă british short hair, în vârstă de 9 ani, alb cu ochii albaștrii. Motanul este faimos pe Instagram nu numai pentru look-ul lui drăguț, dar și pentru povestea sa. El s-a luptat cu cancerul renal în 2018 și proprietarii lui au început să îi spună povestea online. Acum Coffee este unul dintre motanii celebri de pe internat cu 2.2 milioane de urmăritori pe Instagram.

2. smoothiethecat

Smoothie este o pisică în vârstă de 10 ani și este de rasă petite british longhair. Ea este considerată „cea mai fotogenică pisică din lume”, conform usmagazine.com. Din 2016 ea este prezentă pe social media și acum a ajuns la 2.3 milioane de urmăritori.

3. coleandmarmalade

coleandmarmalade sunt un duo de pisici portocaliu cu negru care fac conținut pe social media încă din 2012. Cele două pisici alături de stăpânul lor postează filmulețe amuzante, pe youtube ajungând la peste 400 de milioane de vizualizări. Pe Instagram contul lor are peste 700 de mii de urmăritori.

4. pudgethecat

pudgethecat este o pisică cunoscută în mediul online pentru mustața ei. Da ați auzit bine, pentru mustața ei. Pudge pare genul de pisică serioasă mereu, dar din contră este foarte jucăușă. Anul acesta a împlinit 13 ani și a sărbătorit cu un tort chiar în forma ei. Ea are pe contul de Instagram aproape 630 de mii de urmăritori și mai are și un site cu o secție unde cei care îl accesează o pot întreba curiozitățile lor.

5. princesscheeto

Cheeto a fost adoptată de la un adăpost din New York în 2012 și are vârsta de 12 ani. Ea este bine cunoscută în online pentru concursurile la care participă, evenimentele și shootingurile pe care le face pe Instagram. „Art Basel s-ar putea să aibă loc în Miami, dar dacă Prințesa Cheeto nu este acolo, noi nu vrem să fim acolo” a scris The New York Post în 2019.

6. cobythecat

Coby the cat este un motan în vârstă de 8 ani, de rasă british short hair, alb cu ochi albaștri. Este celebru datorită ochilor lui de o culoare pătrunzătoare și pentru că pare dat cu eyeliner. Motanul celebru are și cont de TikTok iar pe Instagram are 1.8 milioane de urmăritori.

7. nala_cat

nala_cat este o pisica ce deține recordul în cartea Guinness ca „pisica cu cei mai mulți urmăritori pe Instagram”, respectiv 4.5 milioane de urmăritori. Ea a fost adoptată la patru luni și în 2012 și-a început „cariera” pe social media. Acum are și un brand de mâncare pentru pisici care se numește „love, nala”.