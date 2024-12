Cele mai neobișnuite camere de hotel minuscule din lume

De la țevile de canalizare reciclate din Columbia la sferele suspendate în cer în Canada, hotelurile capsulă au fost reinventate pentru o nouă generație de călători, transmite BBC.

Primul hotel capsulă din lume (înființat în Osaka, Japonia, în 1979) aproape că arăta ca o morgă, cu rânduri ordonate de capsule de dormit înguste, fiecare conținând un corp întins. Dar a doua zi, ocupanții – majoritatea oameni de afaceri care lucraseră până târziu – se ridicau și se întorceau la birou, recunoscători pentru această soluție eficientă de somn care îi scutise de un drum spre casă la primele ore ale dimineții.

Pe măsură ce conceptul s-a răspândit, turiștii bucuroși să doarmă într-o cameră nu mai mare decât patul lor au început să se așeze alături de ei, dornici să experimenteze acest aspect neobișnuit al culturii japoneze. În prezent, tarifele ridicate ale camerelor de hotel, alimentate de anii de creștere a prețurilor imobiliare, au stimulat acest concept tipic low-cost, care oferă călătorilor cu buget redus care nu au acces la hotelurile tradiționale mai multă intimitate decât un dormitor de hostel și mai mult confort și conectivitate decât campingul. Capsulele, care sunt predominant cu un singur ocupant, răspund, de asemenea, boom-ului actual al călătoriilor solo, hotelurile-capsulă pentru o persoană oferind securitate suplimentară.

Având în vedere că piața globală a hotelurilor-capsulă ar urma să ajungă la 327 de milioane de dolari până în 2031, au apărut hibrizi curioși pentru a susține tendința și a atrage noi clienți. Acestea ispitesc generația TikTok cu forme din ce în ce mai ciudate, de la țevi de canalizare reciclate în deșertul columbian până la capsule din era spațială cu un tablou de bord cu comenzi ambientale în centrul orașului Sydney, Australia – toate promițând o experiență unică și povești care pot fi împărtășite pe rețelele sociale. Între timp, librăriile de tip capsulă invită iubitorii de cărți să tragă un pui de somn printre rafturi, iar versiunile boutique aduc luxul pe o piață tradițional lipsită de dotări, cu decoruri luxoase sau promisiuni de plapume pufoase din pene de rață.

Pe măsură ce conceptul continuă să se reinventeze, iată câteva dintre cele mai deosebite exemple:

Un laborator al somnului

Nine Hours, un lanț de 13 hoteluri din întreaga Japonie, de la Fukuoka, în vest, la nord-estul insulei Hokkaido, are un produs secundar neobișnuit: date despre somn. În filialele Shinagawa Station (doar bărbați) și Akasaka, oaspeții se pot înscrie la serviciul „9h sleep fitscan”, în care senzorii detectează orice, de la respirație la expresii faciale, pentru a genera un raport de somn care le urmărește ritmul cardiac, identifică apneea în somn și monitorizează chiar sforăitul. Într-un sector în care un sejur inedit sau cu buget redus este adesea prioritar în fața confortului, interesul Nine Hours pentru somnul oaspeților săi îl diferențiază.

Cățărare spre cer

O noapte într-o capsulă de dormit transparentă agățată de o stâncă deasupra Văii Sacre din Peru nu este ideea oricui de sejur relaxant, dar pentru iubitorii de adrenalină, este greu de întrecut – nu în ultimul rând pentru priveliștile incredibile de 300 de grade ale munților din jur și ale condorilor formidabili care îi locuiesc.

O oază în deșert

Hotelul Tubo, La Tatacoa se află la doar 10 minute de mers cu mașina de al doilea cel mai mare deșert din Columbia, renumit pentru cerul său senin și înstelat. După ce ați admirat cactușii gigantici și formațiunile stâncoase curioase de pe nisipurile de culoarea scorțișoarei din Tatacoa, acest curcubeu de camere mici, cu aer condiționat și piscină comună vă oferă o oază binevenită.

Imersiune în natură

Suspendate printre conifere ca niște globuri de Crăciun supradimensionate, sferele Free Spirit din Insula Vancouver, Canada, oferă senzația „că plutești în coronament printre păsările adormite”, potrivit proprietarului Tom Chudleigh. Prima sferă a fost introdusă acum 25 de ani, din dorința de a promova ecoturismul și de a conserva pădurile străvechi ale Canadei.

Articolul integral și imagini, aici.