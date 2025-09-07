Cele mai de succes filme de la Hollywood bazate pe jocuri video/ GRAFIC Ce încasări au adus, în ultimii ani

În ciuda unor titluri de franciză populare precum „Jurassic World: Rebirth”, „Superman” și „Mission: Impossible – The Final Reckoning” care au ajuns pe marile ecrane anul acesta, cel mai mare succes de box office nord-american a fost cel bazat pe un joc video, arată o analiză Statista.com

„A Minecraft Movie”, cu Jack Black în rol principal, a încasat 424 de milioane de dolari pe plan intern și aproape 1 miliard de dolari la nivel mondial, subliniind potențialul imens al proprietății intelectuale a jocurilor video populare. Urmând pașii filmului „The Super Mario Bros. Movie”, care a fost depășit doar de „Barbie” pentru coroana globală de box office în 2023, „A Minecraft Movie” este acum a doua cea mai de succes adaptare a jocurilor video din toate timpurile, alimentând speranțele că filmele bazate pe jocuri video ar putea fi următorul loz câștigător de la Hollywood.

Având în vedere că publicul mai tânăr este mai predispus să fi crescut cu jocuri video decât cu benzi desenate, există o mulțime de proprietăți intelectuale ale jocurilor video populare care pot fi exploatate de industria cinematografică, mereu în căutare de noi oportunități de franciză. Nintendo, care își abandonase ambițiile cinematografice după prima sa încercare eșuată de a câștiga glorie la box office în anii 1980, lucrează deja la un film „Legend of Zelda”, sperând să reproducă succesul celui mai recent film Mario. Conform unui sondaj realizat în rândul dezvoltatorilor de jocuri, 36% dintre studiourile de jocuri video AAA lucrau cumva la adaptări cinematografice sau TV ale jocurilor lor în acest an, ceea ce demonstrează ambiția tot mai mare a industriei de a-și valorifica proprietatea intelectuală puternică.