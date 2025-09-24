Ce sunt superalimentele și cum le integrăm corect în dieta zilnică / Tania Fântână (nutriționist): Superalimentele nu sunt un „miracol” care rezolvă singure problemele de sănătate

Există o serie de produse, de alimente, numite superalimente. Cu siguranță, dacă vă interesează subiectul mâncatului mai sănătos, le-ați întâlnit și voi.

Ce face un aliment să capete denumirea de superaliment?

Superalimentele sunt alimente considerate extrem de bogate în nutrienți și antioxidanți, cu potențial de a aduce beneficii semnificative sănătății.

Exemple frecvente includ:

Afine, goji, acai – bogate în antioxidanți și vitamine.

Quinoa și semințe de chia – surse excelente de proteine vegetale și fibre.

Avocado – bogat în grăsimi sănătoase și vitamine liposolubile.

Broccoli, varză kale, spanac – legume cu cantități mari de vitamine, minerale și compuși bioactivi.

Așadar, sunt acele alimente care vin cu ceva în plus pentru sănătatea noastră. Practic, nu contează atât de mult gustul lor sau proveniența, ci cu câte principii active vin în organismul nostru și ce aduc în plus, sănătos, față de altele.

Este evident că o salată cu avocado este mai sănătoasă decât o salată în care pui cartofi prăjiți, dar de aici până la a te gândi că dacă mănânci zilnic avocado te vindeci de o boală incurabilă sau el ține locul unui bucăți de carne sau brânză, este un drum foarte lung.

Alimentele din categoria superalimente ar trebui văzute ca niște alimente sănătoase, pline de nutrienți, hrănitoare, dar nu ca un panaceu universal. Ele nu vin să înlocuiască diversitatea alimentară absolut necesară stării noastre de bine.

Beneficiile reale ale superalimentelor

Superalimentele sunt cu adevărat valoroase datorită concentrației de:

Antioxidanți , care protejează celulele de stresul oxidativ.

Fibre , pentru sănătatea digestivă și menținerea glicemiei.

Vitamine și minerale , esențiale pentru funcțiile corpului, inclusiv imunitatea.

Acizi grași sănătoși, omega-3 din semințe de chia sau avocado, susțin sănătatea cardiovasculară.

Sunt practic, majoritatea, un cocktail de astfel de substanțe considerate sănătoase pentru toate funcțiile metabolismului nostru.

Avantajele consumului de superalimente:

Reduce inflamația cronică ușoară. Le putem consuma cu precădere fie ca bază a dietei noastre de zi cu zi, cu rol preventiv, așadar, sau în perioadele stresante, cu multă lipsă de somn, pentru a contracara efectele cortizolului ridicat.

Susține sistemul imunitar. Știu că e mai eficient și rapid să luăm pastile și vitamine, dar acestea nu țin locul mâncării echilibrate în viața noastră. Viața în sine nu poate fi susținută de suplimente, oricât de complete par ele așezate pe hârtie.

Îmbunătățește digestia și sănătatea intestinelor. Cred că printre primele efecte ale mâncatului sănătos și echilibrat se află diminuarea balonării, a senzației de abdomen tare și dureros. Și asta apare imediat, de la prima masă de mâncat corect.

Cum să le integrezi corect

Nu exagera: chiar și cele mai sănătoase alimente pot fi contraproductive dacă sunt consumate în exces. Păstrează diversitatea grupelor alimentare în dieta ta. Nu substitui mere cu pere, ca să zic așa; nu scoate fructele și consuma numai chia și quinoa, ci încearcă să alegi fructe în culori cât mai închise, fructe de la care să mănânci și semințele etc.

Varietate: include cât mai multe tipuri de legume, fructe, cereale integrale, grăsimi sănătoase (avocado, nuci, semințe) și proteine vegetale.

Contextul contează: superalimentele funcționează mai bine într-o dietă echilibrată, nu izolat. Și, mai important, de ce mănânci este cât vei menține acest stil de viață. Pentru că el trebuie să devină un stil de viață, nu o dietă sporadică la care apelezi când nu te simți bine. Încercați să mâncați sănătos și echilibrat o perioadă cât mai mare de timp și nu abuzați de formele concentrate sub formă de pastile din superalimente.

Superalimentele nu sunt un „miracol” care rezolvă singure problemele de sănătate. Ele pot fi extrem de benefice, dar doar când fac parte dintr-o dietă echilibrată și variată ținută a la long. Adevărata putere nu vine dintr-un singur aliment, ci din combinația de alimente nutritive consumate constant și dintr-un stil de viață sănătos.