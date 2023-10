Ce poți face în acest weekend în Cluj / Lista evenimentelor

Cel mai așteptat film al toamnei, regizat de legendarul Martin Scorsese, 𝐊𝐢𝐥𝐥𝐞𝐫𝐬 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐅𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐌𝐨𝐨𝐧 / Crimele din Osage County: Bani însângerați la Cinema Victoria, v𝐢𝐧𝐞𝐫𝐢, 𝟐𝟎 𝐨𝐜𝐭𝐨𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞, 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐨𝐫𝐚 𝟐𝟏:𝟎𝟎

Cu Leonardo diCaprio, Robert de Niro, Jesse Plemons, Lily Gladstone. Considerat cel mai bun rol al lui Leonardo diCaprio de până acum și o capodoperă a lui Scorsese. Bazat pe cartea cu același nume și pe evenimente adevărate din anii 1920, când nativii americani din tribul Osage au fost uciși pentru averea lor. Mai mulți membri ai tribului amerindian Osage sunt uciși în împrejurări misterioase în anii ’20, iar FBI-ul, sub coordonarea directă a lui J. Edgar Hoover, începe o amplă investigație. Prezentat la Festival de Cannes 2023 în aplauze și ovații care au durat nouă minute.

Concert | Paraziții @ FORM Space Cluj

Vineri de la ora 20.00

Este una dintre primele trupe de muzică hip hop din România. Trupa Paraziţii a câştigat procesul în faţa Sindicatului Nalţional al Agenţilor de Poliţie, după ce rapperii au fost acţionaţi în instanţă pentru melodia „Antimiliţie“.

Sâmbătă, 21 octombrie, de la ora 19.00, Romanian Pro Wrestling se întoarce la Cluj-Napoca, la Zazen, cu cea de-a treia ediție a galei de divertisment sportiv „WrestleFest”! În cadrul evenimentului din 21 octombrie vor lupta câțiva dintre cei mai îndrăgiți și în vogă wrestleri din toată Europa și America de Nord. Cu peste două ore de meciuri de wrestling în care se vor pune la bătaie centuri, se vor forma eroi, iar cei mai buni vor fi sărbătoriți, obiectivul RPW este de a oferi un eveniment de nivel internațional destinat publicului de toate vârstele.

Sâmbătă, de la ora 20.00, la Cinema Florin Piersic, cei 3 Sud Est vor oferi cel mai frumos cadou muzical, într-un show special. Povesti. Trairi. Sentimente. Emotii. Discul 3 Sud Est, lansat în 1998, a fost vândut în peste 200.000 de exemplare pe casetă audio, și în 6.000 de exemplare pe CD

Formația NAXATRAS din Grecia va urca pe scena clubului Form Space, sâmbătă de la ora 20.00

Concertul grecilor face parte din turneul PARALLEL REALMS TOUR 2023, concentrat pe 10 orașe est-europene. Stilul trupei îmbină psihedelicul cu notele groove, riffurile grele și solourile de chitară ample și melodioase, toate piesele formației având un puternic vibe sonor caracteristic anilor ’70.

Duminică vor concerta în Form Space, Saturnus și In The Woods alături de The Foreshadowing. Saturnus este unul dintre cele mai importante nume ale scenei Doom Metal din Europa. In The Woods vin din Norvegia. În cele 6 materiale de studio au reușit să îmbine Black Metalul cu Progressive și chiar Gothic Metal pe alocuri. The Foreshadowing vin din Italia și abordează un Ambiental Doom Metal.

Arhitectura se trăieşte şi asta o transformă într-o extraordinară unealtă de educaţie şi formare. A șasea ediție a Bienalei de Arhitectură Transilvania (BATRA) 2023 are loc în perioada 20 octombrie – 20 noiembrie, la Cluj-Napoca și în alte 4 orașe din țară (Oradea, Baia Mare, Satu Mare și Alba Iulia). Manifestările vor avea loc în săptămâna 20 – 28 octombrie, iar expozițiile vor fi afișate în cele 5 orașe timp de o lună. La Cluj-Napoca, expoziția va putea fi admirată, ca de obicei, în Piața Unirii, la Oradea, în pasajul clădirii Vulturul Negru, la Baia Mare, în Piața Libertății, la Alba Iulia, în Piața Cetății, iar la Satu Mare, pe strada Corneliu Coposu, în zona Someșul.

Transylvania Open WTA250, cel mai bun turneu WTA250 al anului trecut, se desfășoară până în 22 octombrie, la BT Arena. Pentru turneu sunt disponibile și bilete de o zi care oferă acces la toate meciurile din ziua respectivă, de la ambele terenuri de joc.

Făget Tour Fortech, evenimentul de trail running al toamnei își așteaptă participanții. În a treia sâmbătă din octombrie, pe 21, se aleargă pe potecile pădurii Făget. Întâlnirea va fi pe Valea Gârbăului (zona fostului poligon militar). Anul acesta sunt trei probe în program: semimaraton (22 km), cros (7 km) și Family. Detalii în link https://runnersclub.ro/faget-tour/

Concert cu totul excepțional susținut de Roman Kim, un virtuoz al viorii prin excelență, alături de Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania” și de Denitsa Laffchieva (clarinet), sub bagheta dirijorului Alexander Gordon. Concertul va avea loc vineri, 20 octombrie, ora 19.00 la Colegiul Academic. Evenimentul face parte din programul celei de a 56-a ediții a Toamnei Muzicale Clujene, care anul aceasta poartă titlul generic Fall into Classic.

Sâmbătă, 21 octombrie, cu începere de la ora 19.00, vor reveni pe scena de la Auditorium Maximum, de această dată într-o formulă de trio – Maria Marica (vioară), Cornelius Zirbo (violoncel) și Cadmiel Boțac (pian).

Duminică, 22 octombrie, iubitorii muzicii clasice vor putea participa la un recital al cărui instrument vedetă va fi violoncelul. Turneul Național Violoncellissimo – Clasic la puterea a treia va ajunge și la Cluj, concertul având loc la Colegiul Academic cu începere de la ora 19.00. Violoncellissimo este un ansamblu alcătuit din cei mai buni tineri violonceliști din țară. Este unul dintre cele mai cunoscute ansambluri camerale românești din ultimii 20 de ani, care s-a format la inițiativa renumitului violoncelist Marin Cazacu.

La Galeriile Radio Cluj poate fi vizitată, până în 22 octombrie, expoziția personală de pictură a artistului băimărean Mihai Adrian Tirica intitulată Dialoguri complementare.

Sursa: Radio Cluj / Rador