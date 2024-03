Ce poți face în acest weekend în București / Lista evenimentelor

Piața Țărănească de primăvară are loc în perioada 1 – 3 martie 2024, în curtea interioară a Muzeului Naţional al Ţăranului Român, unde vă aşteaptă între orele 10.00 – 18.00 producători, meşteri şi artizani, negustori şi tineri artişti.

Vineri, la Piața Sudului, se deschide târgul „Poftim din România – Mărţişor de Bucureşti: Gusturi şi Meşteşuguri Româneşti”. Până duminică, bucureștenii găsesc acolo mărţişoare lucrate manual, dar și diverse obiecte din lemn sau ii confecţionate de meşteri populari. Nu lipsesc preparatele din carne, borcanele cu dulceata, fructe si legume, dar si produse apicole. Târgul va fi deschis zilnic de la 9 dimineața până seara la 19.

La Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti, până pe 3 martie, are loc un târg de mărțișoare.

Vizitatorii sunt așteptați cu diferite mărțișoare și obiecte simbolice primăverii.

În cadrul Primăriei Sector 2 are loc o expoziţie de mărţişoare, unde bucureștenii pot găsi broşe, tablouri sau felicitări handmade, realizate de copiii vulnerabili din Sectorul 2. Evenimentul are loc pana pe 8 martie 2024, de luni până joi între orele 8.00 – 16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.

Sâmbătă, 2 martie, la Casa KERIM întâmpinăm primăvara cu o seară specială de tango. Bandoneonistul Alexandru Nucă și chitaristul Maxim Belciug oferă publicului o seară de muzică live, cu olm de primăvară, cu ritmuri latino-americane, tango, milonga și alte pasiuni. Evenimentul are loc în cadrul mini-festivalului POIESIS și este însoțit de un târg-expoziție cu vânzare.

Vineri, 1 martie (de la ora 19:00), Orchestra Națională Radio va interpreta Simfonia nr. 1 – Simfonia primăverii, semnată de Robert Schumann, un tablou muzical al anotimpului revenirii la viață.

Duminică, 3 martie, ora 19:00, la Sala Radio este programată o sărbătorire a primăverii și a muzicii de cea mai înaltă calitate, cu un concert cameral ce demonstrează că muzica clasică este pentru toți.

Pe 1 martie se lansează „Van Gogh, The Immersive Show”, la MINA – Museum of Immersive New Art. Inspirat din scrisorile lui Van Gogh către fratele său, spectacolul își propune să ofere publicului o incursiune captivantă în universul celebrului artist olandez.

Printre operele pe care le veți putea admira în cadrul spectacolului imersiv se numără binecunoscutele „Noapte înstelată”, „Autoportret”, „Lan de grâu cu corbi”, „Iriși”, „Mâncătorii de cartofi”, dar și opere din perioada de creație timpurie.

Vineri (1 martie) și duminică (3 martie), ora 18:30, Opera Națională București vă invită la spectacolul Carmen de Georges Bizet, într-o distribuție de excepție: mezzosoprana Ruxandra Donose (invitată în rolul titular), tenorul mexican Ramón Vargas (invitat în rolul Don José), baritonul Mihai Damian (invitat în rolul Escamillo). În rolul Micaela va evolua soprana Marta Sandu Ofrim (Opera Națională București). La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Tiberiu Soare.

Vineri se deschide, la Romexpo, ediția de primăvară a expoziției dedicate copiilor și viitoarelor mame –Baby Boom Show. Vizitatorii vor găsi produse inovatoare și informații utile. Târgul este deschis de astăzi până sâmbătă, între orele 10:00 și 19:00, iar duminică până la ora 18:00.

Acesta este ultimul weekend în care poate fi vizitată expoziția „Garden of Lights”, organizată la Grădina Botanică din București.

Două expoziţii interactive şi un escape room se deschid, de 1 martie, la Muzeul Copiilor.

Primăvara Copiilor și Festivalul Cărților Deschise la Opera Comică pentru Copii. Accesul publicului este gratuit, iar participarea la activități și ateliere se face pe bază de tichete OCC, disponibile pentru achiziționare la Magazinul OCC din incinta instituției, costul unui tichet fiind de 3 lei.

Sursa: București FM