Ce înseamnă să fii curator în România? Cum poate influența AI organizarea unei expoziții și cum stă treaba dincolo de studii: E o meserie sau o vocație?

Meseria de curator a intrat destul de recent în Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR), cu standard ocupațional aprobat în 2017, conform culturadata. Însă ce presupune această meserie?, încearcă Info Sud-Est să răspundă într-un reportaj despre ce presupune să fii curator în România.

Ce studii trebuie să ai ca să poți să fii curator, cum este remunerată ea și cum influențează deja omniprezenta inteligență artificială (AI) activitatea acestuia? Pentru răspunsuri, ca să înțelegem ce presupune să fii curator, astăzi, în România, am vorbit cu Lelia Rus-Pîrvan, Ana Negoiță și Dan Popescu, toți trei artiști și curatori în Constanța și București.

Ce face un curator?

Curatorul este cel care are grijă de o expoziție pe care o organizează. „Curator iată, în artă, fie că e vorba de artă modernă, de artă contemporană, fie că e vorba de curatorii care se ocupă de colecții de secol XV-XVI, antice, este cel care își face selecția, propune, creează conceptul unei expoziții. În general, terminologia curator e cel care are grijă, cel care are în grijă o colecție”, explică Ana Negoiță, curatoare de artă contemporană și lector dr. în cadrul programelor masterale de la Școala Doctorală „Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu” – CESI.

La nivelul orașului Constanța, muzeele nu au un curator desemnat, conform organigramelor care pot fi consultate pe site-urile acestora. Muzeul Naţional de Artă al României nu are, de asemenea, un curator desemnat specific. În această situație, muzeograful poate avea și responsabilitățile unui curator.

De aceea, „curatorul poate să fie muzeograful care organizează o expoziție, cel care se ocupă de aducerea unor obiecte de artă noi, se ocupă inclusiv de donațiile care pot apărea în urma expoziței, ține o evidență a obiectelor din muzeu etc. Prin prisma meseriei sale, acesta colaborează cu specialiștii în restaurare sau conservare pentru a asigura conservarea sau restaurarea operelor de artă, dar elaborează și studii de specialitate în cadrul activității de cercetare”, spune Lelia Rus-Pîrvan, directoarea Muzeului de Artă Constanța și cadru didactic la Facultatea de Arte, Universitatea Ovidius din Constanța.

Dan Popescu, fondator și curator al galeriei H’art din București, și Lelia Rus-Pîrvan sunt de părere că a fi curator se aseamănă cu munca unui dirijor. Popescu afirmă că „ești un fel de dirijor al expoziției. Coordonezi totul de la concept la panotare. Cu toate riscurile de rigoare”. În același timp, directoarea Muzeului de Artă Constanța consideră că „un dirijor știe să pună în evidență anumite voci, prin analogie putem spune că un curator bun va pune în cea mai favorabilă lumină munca artistului”.

