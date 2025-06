Câți bani aduce Champions League campioanei – Sume uriașe în joc pentru PSG și Inter

Dincolo de glorie, finala Champions League reprezintă și o miză financiară uriașă, iar PSG și Inter Milano se duelează pentru a pune mână (și) pe cecul pe care UEFA îl va da noii campioanei a Europei la fotbal.

În sezonul 2024-2025, UEFA a pus la bătaie premii în valoare totală de peste două miliarde de lire sterline. Vorbim despre un record stabilit în acest an de forul european de conducere de la Nyon.

Din această stagiune, Champions League și-a schimbat formatul, renunțându-se la varianta cu multe grupe și clasament separate.

De la 32 de echipe s-a ajuns la 36, iar clasamentul este unul singur, la comun.

Fiecare echipă care a ajuns în această fază a competiției a primit aproape 16 milioane £: o sumă apropiată de ce a câștigat Chelsea pentru triumful în UEFA Conference League.

Pe măsură ce fazele superioare au avansat, UEFA a mărit și premiile după cum urmează.

Campioana Europei ar putea ajunge la câștiguri de aproximativ 80 de milioane de lire sterline, fără a pune la socoteală vânzările de bilete, drepturile TV sau diferitele sponsorizări.

🤔 In one word, how are you feeling?#UCLfinal pic.twitter.com/gKO9xpZQ9K

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 30, 2025