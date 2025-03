Cătălin Predoiu: În ceea ce priveşte Visa Waiver, autorităţile române sunt la zi cu toate operaţiunile

Autorităţile române sunt la zi cu toate operaţiunile din dosarul Visa Waiver, a declarat, sâmbătă, la Suceava, vicepremierul Cătălin Predoiu, ministru al Afacerilor Interne, transmite Agerpres.

El a susţinut că amânarea aplicării programului Visa Waiver este determinată de o decizie a Statelor Unite ale Americii de evaluare a programelor privind migraţia.

„În ceea ce priveşte Visa Waiver, autorităţile române sunt la zi cu toate operaţiunile. Din ceea ce am înţeles noi, acolo este vorba, în Statele Unite, de o evaluare a tuturor programelor care sunt contingente subiectului emigraţie. Nu este o chestiune legată de România sau de Visa Waiver, ci de faptul că problematica migraţiei este sub o evaluare din partea noii administraţii în vederea politicilor pe care le anvizajează în viitor. Ceea ce este periculos şi incorect comunicat public ieri de către un parlamentar iresponsabil este informaţia că autorităţile române nu ar fi în linie sau în regulă cu probleme tehnice asociate acestui dosar. Dacă nu am fi fost în regulă cu ele, nu am fi fost acceptaţi în program”, a afirmat Cătălin Predoiu.

Ministerul Afacerilor Interne a respins, vineri, „cu fermitate”, orice afirmaţie privind lipsa de cooperare cu autorităţile americane sau toleranţă faţă de criminalitate, calificând drept „nefondate” declaraţiile senatorului Petrişor Peiu, publicate pe site-ul AUR sub titlul „Speranţele românilor de a intra în programul Visa Waiver au fost spulberate de regimul hibrid aflat la putere la Bucureşti”.

„Declaraţiile senatorului Petrişor Peiu sunt nefondate, în flagrantă contradicţie cu realitatea, alarmiste şi riscă să prejudicieze eforturile României în consolidarea Parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii. MAI, prin structurile specializate ale Poliţiei Române, a desfăşurat o activitate constantă în combaterea criminalităţii organizate. Astfel, în cursul anului 2024, au fost destructurate 116 grupuri infracţionale organizate, în cooperare cu parteneri interni şi internaţionali”, a precizat MAI, într-un comunicat de presă.