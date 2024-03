Cătălin Flutur, desemnat candidatul PNL la Primăria Botoşani

Fostul primar al Botoşaniului Cătălin Flutur a preluat preşedinţia interimară a organizaţiei municipale a Partidului Naţional Liberal (PNL) şi va fi candidatul acestei formaţiuni politice la Primărie, transmite Agerpres.

Acesta şi-a manifestat, joi după-amiază, în cadrul primei şedinţe a noii structuri de conducere a organizaţiei municipale a PNL, convingerea că va câştiga alegerile locale pentru funcţia de primar şi va avea un aport important la câştigarea Consiliului Judeţean.

„În momentul în care am primit această responsabilitate, am posibilitatea oficială să declar că voi candida în mod oficial pentru PNL la funcţia de primar al municipiului Botoşani. Vreau să vă spun, dragii mei, că merg acolo pentru că ştiu exact ce să fac, ştiu cum să fac şi acum merg cu un imbold în plus. Văzând câţi oameni au venit alături de noi şi vin în fiecare zi, văzând ce susţinere voi avea în biroul meu politic, sunt absolut convins şi vă promit că vom câştiga Primăria municipiului Botoşani fără nicio îndoială. Şi mai mult decât atât, o să aducem suficiente voturi pentru Consiliul Local, dar cel mai important este că vom aduce foarte multe voturi pentru preşedintele Consiliului Judeţean, vom aduce voturi cât să acoperim toate pierderile alea din teritoriu odată cu plecarea unor trădători”, a afirmat Flutur.

Pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean, candidatul PNL va fi omul de afaceri Valeriu Iftime, cel care a preluat preşedinţia interimară a organizaţiei judeţene a PNL, după demisia deputatului Costel Şoptică.