Cât de des îți schimbi lenjeria de pat? S-ar putea să îți dorești să o speli mai des

Cearșafurile și pernele noastre sunt locul în care ne petrecem o treime din viața de zi cu zi, iar tot acest contact creează mediul perfect pentru tot felul de oaspeți nedoriți.

După o zi lungă, nimic nu se compară cu sentimentul de a te scufunda într-un pat cald, de a-ți odihni capul pe o pernă moale și de a te înveli într-o plapumă confortabilă. Cu toate acestea, nu doar noi, oamenii, găsim fericirea de a sta într-un pat, transmite BBC.

Priviți sub suprafață și s-ar putea să fiți îngrozit să aflați că lenjeria dvs. de pat este gazda a milioane de bacterii, ciuperci, acarieni și viruși. Fiecare dintre acestea crede că și patul tău este raiul; un loc cald în care se pot dezvolta, plin de transpirație, salivă, celule moarte ale pielii și particule alimentare cu care se pot înfrupta.

Să luăm ca exemplu acarienii. Pierdem 500 de milioane de celule ale pielii pe zi, ceea ce, dacă ești un mic acarian de praf, este ca un bufet cu tot ce poți mânca. Din păcate, atât insectele, cât și excrementele lor pot declanșa alergii, astm și eczeme.

Așternuturile de pat sunt și ele un refugiu pentru bacterii. De exemplu, în 2013, cercetătorii de la Institutul Pasteur din Lille, Franța, au analizat lenjeria de pat a pacienților spitalizați și au constatat că așternuturile murdare erau pline de bacterii Staphylococcus, o bacterie frecvent întâlnită pe pielea umană. Deși majoritatea speciilor de stafilococ sunt benigne, unele, cum ar fi S. aureus, pot provoca infecții cutanate, acnee și chiar pneumonie la pacienții cu un sistem imunitar slăbit.

„Oamenii poartă bacterii ca parte a microbiomului pielii lor și le pot elimina în număr mare”, spune Manal Mohammed, microbiolog la Universitatea Westminster din Marea Britanie, care nu a fost implicat în studiu.

„Deși aceste bacterii sunt de obicei inofensive, ele pot provoca boli grave dacă intră în organism prin răni deschise, care sunt mai frecvente în spitale”, spune Mohammed.

Spitalele sunt o sursă bogată de date deoarece igiena este luată în serios, iar lenjeria de pat și pernele sunt spălate între pacienți. În 2018, oamenii de știință de la Universitatea Ibadan din Nigeria au descoperit E. coli în lenjeria de pat nespălată din spitale, împreună cu alte bacterii patogene cunoscute pentru a provoca infecții ale tractului urinar, pneumonie, diaree, meningită și sepsis.

Lenjeria necurățată reprezintă un risc real de infecție în astfel de medii. În 2022, cercetătorii au colectat probe din camerele pacienților spitalizați cu monkeypox (numit acum mpox). Ei au constatat că schimbarea lenjeriei de pat elibera particule virale în aer. În 2018, se crede că un lucrător medical din Regatul Unit a dezvoltat boala după ce a fost expus la virus în timp ce schimba lenjeria de pat a unui pacient.

Cel puțin în țările dezvoltate, spitalele au trebuit să instituie proceduri riguroase pentru a limita transmiterea.

Este mai probabil să găsiți bacterii patogene în lenjeria de spital în care au dormit pacienții bolnavi decât în hainele de pat ale persoanelor sănătoase

„În spitale, se spală lenjeria la temperaturi foarte ridicate, ceea ce ucide majoritatea bacteriilor”, spune David Denning, profesor de boli infecțioase și sănătate globală la Universitatea din Manchester, Marea Britanie.

Excepție face C. difficile, o bacterie care provoacă diaree, în special la persoanele în vârstă. Potrivit lui Denning, spălarea cearșafurilor poate distruge până la jumătate din bacteriile C. difficile, dar sporii bacteriei sunt greu de ucis. Chiar și așa, ratele de infecție cu C. difficile au scăzut în Regatul Unit, ceea ce sugerează că procedurile standard de spălare a rufelor din spitale, atâta timp cât sunt respectate, sunt suficiente pentru a menține riscul de transmitere foarte scăzut.

Desigur, este mai probabil să găsiți bacterii patogene în lenjeria de spital în care au dormit pacienții bolnavi decât în hainele de pat ale persoanelor sănătoase. Dar cum rămâne cu pernele și cearșafurile obișnuite de acasă? În 2013, compania americană de paturi Amerisleep a afirmat că a prelevat probe de pe o față de pernă care nu fusese spălată de o săptămână. Fața de pernă conținea aproximativ trei milioane de bacterii pe centimetru pătrat – de 17 000 de ori mai multe decât un scaun de toaletă obișnuit.

Între timp, în 2006, Denning și colegii săi au colectat șase perne de la prieteni și rude. Pernele erau folosite în mod regulat și aveau vârste cuprinse între 18 luni și 20 de ani. Toate pernele conțineau ciuperci, în special specia Aspergillus fumigatus – un tip întâlnit frecvent în sol.

„În ceea ce privește cifrele, vorbim de miliarde sau trilioane de particule fungice în fiecare pernă”, spune Denning.

„Credem că motivul pentru care găsești atât de multe [ciuperci] este că majoritatea dintre noi transpirăm noaptea de pe cap. De asemenea, toți avem acarieni în pat, iar excrementele acarienilor oferă hrană ciupercilor. Și, bineînțeles, perna se încălzește în fiecare seară, deoarece capul tău se află pe ea. Deci aveți umezeală, aveți hrană și aveți căldură.”

Deoarece majoritatea dintre noi ne spălăm rar pernele, ciupercile trăiesc într-o stare destul de pașnică și pot supraviețui ani de zile. Singurul moment în care sunt deranjate este atunci când ne umflăm pernele, ceea ce poate elibera spori fungici în dormitorul nostru. Chiar dacă le spălăm, ciupercile pot supraviețui la temperaturi de până la 50C (122F) și, în orice caz, spălarea pernelor le poate face și mai umede, permițând ciupercilor să se dezvolte în continuare.

Pe lângă spălarea cearșafurilor, călcatul reduce și numărul de bacterii din lenjerie

Având în vedere timpul petrecut de oameni dormind și apropierea pernei de gură, descoperirea are implicații importante pentru pacienții cu boli respiratorii, în special astm și sinuzită. Până la jumătate dintre persoanele cu astm sever sunt alergice la Aspergillus fumigatus, iar expunerea la ciupercă poate provoca boli pulmonare cronice la persoanele care au suferit anterior de TBC sau de boli pulmonare legate de fumat. Potrivit lui Denning,în timp ce 99,9% dintre persoanele cu un sistem imunitar sănătos pot face față cu ușurință inhalării sporilor fungici A. fumigatus, la persoanele imunocompromise, ciuperca poate depăși apărarea slăbită a gazdei și provoca infecții care pun viața în pericol.

„Dacă suferiți de leucemie, ați suferit un transplant de organe sau sunteți suficient de nefericit încât să fi ajuns la terapie intensivă cu Covid sau gripă, veți face ceea ce se numește aspergiloză invazivă, adică atunci când ciuperca intră în plămâni și continuă să distrugă țesutul pulmonar”, spune Denning.

Deci, dacă spălarea pernelor nu ajută, există ceva ce putem face? Potrivit lui Denning, dacă nu aveți astm, afecțiuni pulmonare sau sinusuri, ar trebui să vă schimbați perna la fiecare doi ani. Dar persoanele care suferă de aceste afecțiuni ar trebui să cumpere o pernă nouă la fiecare trei până la șase luni.

Între timp, când vine vorba de cât de des ar trebui să spălați cuverturile de pat, majoritatea experților recomandă să faceți acest lucru săptămânal. Pe lângă spălarea cearșafurilor, călcatul reduce și numărul de bacterii din lenjerie.

„Dacă nu ai altceva de făcut cu timpul tău, ai putea călca toate așternuturile cu grijă, dar oricum toți avem bacterii în corp, așa că [pentru o persoană sănătoasă] nu prea contează”, spune Denning.

„Dar dacă sunteți o persoană bolnavă și vulnerabilă, atunci poate fi mai important, iar dacă aveți un copil care udă patul, atunci cu siguranță trebuie să fiți puțin mai pretențioși în ceea ce privește spălarea și utilizarea temperaturilor ridicate pentru spălare.”

Faptul că un animal de companie doarme pe pat va crește, de asemenea, numărul de bacterii și ciuperci, la fel ca și faptul că nu faceți duș înainte de culcare, mergeți la culcare cu șosete murdare sau dormiți cu machiaj sau loțiuni pe piele – și asta înainte de a lua în considerare micul dejun sau o gustare la miezul nopții în pat.

„Nu spun că nimeni nu ar trebui să mănânce în pat, dar cred că, dacă o faci, este important să speli cearșafurile foarte regulat și cred că răspunsul sincer este că o dată pe săptămână nu este suficient”, spune Denning.