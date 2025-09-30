„Casa Petrescu”, clădire antebelică de pe Calea Griviței, în prezent degradată, cumpărată de Primăria Sectorului 1 din bugetul local / Ce funcțiune va avea după renovare

Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat, marți, 30 septembrie, achiziția clădirii istorice „Casa Petrescu”, situată pe Calea Griviței nr. 115-117, care va fi transformată într-un centru educațional și cultural multifuncțional, deschis întregii comunități.

Procedura de achiziționare a început la finalul anului 2022, în mandatul fostului primar Clotilde Armand, dar pentru aprobarea sa era necesar votul Consiliului General, care a fost acordat anul acesta, în iulie.

Clădirea, construită în 1895 de negustorul Dimitrie Petrescu, fost ucenic la Casa Capșa, arhitectură pe care o imită, a găzduit de-a lungul timpului mai multe activități comerciale celebre, precum magazinul de coloniale „La Vapor”, Magazinul „Mercur” și filiala renumitului Magazin „Popp & Bunescu” (stofe, pânzeturi, lenjerie articole de galanterie, covoare, perdele ș.a.).

În perioada comunistă, în imobil au funcționat o alimentară și o circă financiară, fiind redobândit în 2021 de moștenitorii proprietarilor inițiali conform Legii 10/2001.

În prezent, clădirea se află într-o stare nefolosită și degradată.

Imobilul are un teren de peste 600 metri pătrați și o construcție de aproape 500 metri pătrați. Prețul de achiziție este de 1,7 milioane de euro, finanțat din bugetul local, în timp ce evaluarea realizată de un evaluator acreditat ANEVAR stabilește valoarea de piață la peste 2,1 milioane euro.

Proprietatea se află în prezent în posesia firmei KRISTENSEN & STOCKHOLM SRL, al cărei acționariat include Kilic Hatice Nurhan, Roșca Sergiu Florin și AM&T Societate pentru Tehnologii și Materiale Noi SRL.

După achiziție, clădirea va fi reabilitată și consolidată, păstrând elementele arhitecturale originale, inclusiv tavanele decorate cu rozete, frize și cornișe cu modele florale.

Imobilul va fi transformat într-un centru educațional multifuncțional, care va include ateliere tematice, săli de studiu și practică, spații comerciale și expoziționale, toate în parteneriat cu unitățile de învățământ din Sectorul 1, după cum arăta propunerea inițială care îi da aceste funcționalități.

Potrivit unui comunicat de marți al primăriei, prin această achiziție, Sectorul 1 își propune protejarea și valorificarea patrimoniului istoric, readucând clădirile cu valoare culturală în circuitul public. Sectorul 1 are mai multe clădiri istorice, înclusiv în Piața Amzei, pe care vrea să le redea comunității, prin eliminarea spațiilor ocupate de administrații locale.