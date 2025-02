Casa Albă a publicat o imagine cu Donald Trump purtând o coroană de rege

Casa Albă a publicat pe contul oficial de X (ex-Twitter) o imagine în care Donald Trump este înfățișat asemenea unui rege. Postarea are legătură cu eliminarea unei legi care prevede o taxă de drum pentru șoferii din Manhattan.

Altfel spus, după ce a inițiat demersurile de decongestionare, contul de X al Casei Albe a publicat următorul anunț:

„CONGESTION PRICING IS DEAD. Manhattan, and all of New York, is SAVED. LONG LIVE THE KING!”

–President Donald J. Trump pic.twitter.com/IMr4tq0sMB

— The White House (@WhiteHouse) February 19, 2025