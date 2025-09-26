Carne crudă servită unor elevi de liceu din Oradea / Mai mulți părinți și-au retras copiii de la cantină / Directoarea firmei de catering spune că a fost un incident izolat

Elevii de la Liceul Greco-Catolic din Oradea au primit la masa de prânz, carne insuficient gătită, anunță Bihoreanul.

„A fost o situație neplăcută, determinată de un cumul de factori”, a confirmat joi directoarea liceului, Antonia Nica.

Potrivit acesteia, învățătoarele trebuie să anunțe zilnic, până cel târziu la ora 9.30 dimineața, numărul de elevi care vor lua masa de prânz în cantina școlii, aflată în administrarea firmei Trattoria Seminarii SRL, o societate comercială înființată de Episcopia Greco-Catolică de Oradea când școala nu și-a mai permis să gestioneze singură cantina.

Pe data de 23 septembrie, învățătoarea clasei respective de-a IV-a a uitat să transmită numărul de elevi care vor lua masa de prânz. Nici reprezentanții cantinei nu i-au amintit, ci pur și simplu nu au ținut cont de clasa respectivă la prepararea porțiilor.

„Și-au dat seama de greșeală când au intrat două clase în cantină, dar ei mai aveau mâncare pregătită pentru o singură clasă”, a mai spus Nica.

Drept urmare, până când copiii au mâncat supa – care era în cantitate suficientă – personalul firmei a pregătit porțiile de crispy necesare. „Au pornit rapid cuptoarele și au pus bucățile de carne la gătit. Mai departe, nu știu exact ce s-a întâmplat, cert este că nu le-au verificat, dar nu erau bine făcute. S-a văzut când au început copiii să le taie, ca să le mănânce, și atunci s-a oprit masa. Dar nu a mâncat nimeni carne crudă”, a precizat directoarea.

În urma acestui incident, șase părinți au decis să nu-și mai lase copiii să mănânce la cantină, ci să le pună pachet pentru școală, ținând cont că ei stau zilnic la ore până la ora 16, învățând în sistem step-by-step.