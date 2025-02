Carlos Sainz era coechipierul perfect pentru Max Verstappen la RedBull, avertizează o legendă a sporturilor cu motor

Tom Kristensen este o adevărată legendă a sporturilor cu motor, danezul deținând recordul de victorii în cursa de la Le Mans: nouă succese. Întrebat despre cum crede că vor funcționa lucrurile la RedBull în noul sezon al Formulei 1, danezul este de părere că ibericul Carlos Sainz ar fi fost mai potrivit pentru Max Verstappen decât Liam Lawson.

Ajuns la 57 de ani, Tom Kristensen este un personaj special în lumea sporturilor cu motor. I se spune „Domnul Le Mans”, el deținând recordul de victorii în prestigioasa cursă.

Într-un interviu pentru RacingNews365, Tom a vorbit despre ultimele schimbări din echipa RedBull, danezul fiind de părere că pilotul spaniol Carlos Sainz (30 de ani) s-ar fi potrivit de minune alături de Max Verstappen (27 de ani).

Sainz are experiență, știe cum să-și ajute la nevoie coechipierul, aduce puncte importante pentru echipă și nu este genul care să nu asculte ordinele care i se transmit în cască.

„Privind înapoi, o potrivire perfectă ar fi fost Carlos Sainz (n.r. în rolul de coechipier al lui Max Verstappen). Dar, după cum știm cu toții, lumea nu este perfectă și există politică, există influență și, în acest sens, cred că au ajuns cu tipul potrivit, cu potențialul potrivit (n.r. se referă la Liam Lawson” – spune Tom Kristensen.

Danezul îl avertizează pe Lawson înainte de a debuta oficial în calitate de coechipier al lui Max Verstappen.

„Cred că trebuie să se pregătească să fie mai lent (n.r. decât Max). Dar, bineînțeles, ca pilot de curse, trebuie să aspiri să faci ca diferența (n.r. față de coechipierul tău) să fie cât mai mică posibil.

Dar am văzut, de asemenea, că, în afară de Checo Perez, timpul nu a funcționat pentru nimeni care se luptă împotriva lui Max”, a conchis Tom Kristensen.

Carlos Sainz va concura în sezonul 2025 pentru Williams, în timp ce coechipierul lui Max Verstappen de la RedBull va fi Liam Lawson.

