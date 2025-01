Carlo Ancelotti va pleca de la Real Madrid la finalul sezonului, anunţă presa spaniolă

Tehnicianul Carlo Ancelotti ar putea petrece ultimele luni pe banca echipei Real Madrid, anunţă presa spaniolă.

Potrivit Onda Cero, antrenorul italian a decis să părăsească clubul în această vară, cu un an înainte de finalul contractului său.

Tehnicianul de 65 de ani conduce Real Madrid din 2021.

Potrivit Onda Cero, Xabi Alonso este favorit pentru a-i succeda. În vârstă de 43 de ani, fostul mijlocaş al Realului este sub contract cu Bayer Leverkusen până în iunie 2026, transmite News.ro.

