Capitala Culturală Europeană Chemnitz pune în lumină Republica Cehă / Chemnitz este situat la mai puţin de 40 de kilometri de graniţa cu Cehia

Capitala culturală europeană Chemnitz, în estul Germaniei, îşi extinde aria peste graniţă până în Republica Cehă, relatează miercuri dpa, conform Agerpres.

În calitate de partener, Fondul de viitor germano-ceh sprijină peste 30 de proiecte comune, a declarat o purtătoare de cuvânt a fundaţiei la Praga.

Gama de activităţi cuprinde expoziţii de fotografii, lecturi, spectacole de teatru, concerte şi conferinţe. Chemnitz deţine titlul de Capitală Europeană a Culturii 2025 cu Nova Gorica, în Slovenia, şi Gorizia, în Italia.

Chemnitz este situat la mai puţin de 40 de kilometri de graniţa cu Cehia.

La ceremonia de deschidere a anului Capitalei Culturii, sâmbătă, un nou trail muzical urmează să fie inaugurat în parcul oraşului, proiectat de tineri şi copii din Chemnitz împreună cu colegii lor cehi.

În plus, urmează să fie lansată seria de evenimente „Joy of Reading Goes Europe”, care promite un schimb cu scriitori din

Germania, Republica Cehă, Polonia şi Ucraina pe probleme de actualitate precum migraţia.