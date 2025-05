Cannes 2025: Robert Pattinson şi Jennifer Lawrence, protagoniştii ”Die My Love”, o dramă despre perioada post-partum

Actorii Robert Pattinson şi Jennifer Lawrence, protagoniştii filmului ”Die My Love”, selectat în competiţia oficială a Festivalului de Film de la Cannes, au reflectat duminică asupra dificultăţilor perioadei post-partum şi asupra modului în care şi-au adus în film propriile experienţe de părinţi, informează Reuters.

”Nu există ceva asemănător post-partum-ului. Te face să te simţi foarte izolat”, le-a spus Lawrence, care recent a adus pe lume cel de-al doilea copil, jurnaliştilor prezenţi în oraşul de pe Riviera franceză.

Cu toate acestea, ”ca mamă, a fost cu adevărat dificil de separat ceea ce aş face eu în comparaţie cu ceea ce ar face ea (personajul)”, a spus Lawrence, care a fost recompensată cu Oscar pentru rolul din filmul ”Silver Linings Playbook” (2013), transmite Agerpres.

Pattinson şi Lawrence interpretează un cuplu, Jackson şi Grace, care se mută într-un mic oraş din Montana şi devin părinţi. Apariţia copilului pune o mare presiunea asupra relaţiei lor, iar Grace, care era scriitoare, încearcă să facă faţă noii identităţi de mamă.

”Atunci când partenerul tău se confruntă cu postpartum sau oricare altă afecţiune mintală sau dificultăţi precum încercarea de a face faţă izolării, să înţelegi ce rol joci în toată această situaţie este dificil, mai ales dacă nu există comunicare”, a spus Pattinson.

Filmul, cel mai recent al regizorului scoţian Lynne Ramsay, cunoscut pentru dramele sale de o mare intensitate emoţională precum ”We Need To Talk About Kevin”, a fost ovaţionat timp de nouă minute de spectatorii care s-au ridicat în picioare la premiera de sâmbătă seară de la Cannes şi a fost bine primit de critici.

Pattinson, care a devenit celebru graţie rolului din seria ”Twilight”, înainte de a juca în pelicule mai puţin mainstream precum ”The Lighthouse” sau de a îmbrăca costumul de Batman în pelicula din 2022, a spus că faptul de a deveni la rândul lui părinte anul trecut l-a revigorat.

”În cele mai neaşteptate feluri, a deveni părinte îşi oferă cea mai mare comoară de energie şi de inspiraţie”, a spus Pattison.

Lawrence, care a jucat şi în seria de filme ”Hunger Games”, a spus că maternitatea a făcut-o să-şi dea seama că nu ştia cât de mult putea simţi – ”iar munca mea are o mare legătură cu emoţia”.

”Vă recomand cu căldură să faceţi copii dacă doriţi să deveniţi actori”.